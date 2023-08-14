100 рублей за доллар. Почему дешевеет российская валюта и что с этим делают власти?

Рубль начал неделю с нового падения: курс доллара с утра в понедельник превысил 100 руб., а евро — выше 110 руб. И это несмотря на попытки ЦБ поддержать курс национальной валюты. Центробанк уже вызвал критику со стороны Кремля за слишком мягкую политику. Что же происходит с рублем и как долго ему падать?

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Рубль падает уже несколько месяцев подряд. В понедельник же он обновил очередную "психологическую отметку": днем доллар стоил дороже 101 руб., а евро — дороже 111 руб.

Российские аналитики начали осторожно писать об историческом рекорде: "жесткий тренд ослабления нацвалюты, по сути, не прекращается вот уже 14 месяцев". До этого падения валюты были резкими, но достаточно краткосрочными.

Только с начала августа доллар и евро укрепились примерно на 10% к рублю. Но это долгосрочный тренд, и рубль по сути дешевеет с начала года: по сравнению с началом января доллар укрепился более чем на 40%, а евро — на примерно 45%. Агентство Блумберг называет рубль худшей валютой среди развивающихся стран.

Российские чиновники уже начинают искать виноватых в сложившейся ситуации. "Основной источник ослабления рубля и ускорения инфляции — мягкая денежно-кредитная политика", — написал помощник президента Максим Орешкин в своей колонке, опубликованной на сайте госагентства ТАСС. Орешкина еще до войны СМИ называли фаворитом президента Владимира Путина. Сейчас он является одним из близких к нему экономистов.

В своей колонке чиновник пишет, что у ЦБ есть все инструменты, чтобы нормализовать ситуацию. "В интересах российской экономики — сильный рубль", — уверяет чиновник.

ЦБ же заявляет, что угрозы финансовой стабильности пока нет.

Почему рубль падает?

Критика Кремля не вполне справедлива. Орешкин объясняет слабость рубля слишком мягкими денежно-кредитными условиями: быстро растет кредитование, в экономике много свободных рублей.

Еще в начале года, когда экономический рост был достаточно шатким, власти, как писало агентство Bloomberg, оказывали давление на ЦБ с обратным посылом: они ждали, по данным журналистов, более оптимистичных прогнозов и более мягкой денежной политики.

Сейчас ситуация иная — экономика действительно растет. Орешкин в колонке ТАСС рисует крайне позитивную картину: "Главное изменение последнего года — увеличение инвестиций предприятий в создание новых технологических решений, научных заделов и обучение кадров. Эти тренды активно поддерживаются правительством и региональными властями".

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Одной из причин этого стали активные бюджетные расходы — они, по мнению Орешкина, рисков для макроэкономической стабильности не несут. В ЦБ же уже начали говорить о рисках перегрева экономики — как раз из-за бюджетных расходов.

Да и экономисты говорят, что одной из причин падения рубля стала мягкость не только денежной, но и бюджетной политики — по сути, в экономике действительно слишком много рублей. Экономист Дмитрий Полевой добавляет, например, что и многие кредиты под низкие ставки выданы как раз из бюджета.

Рубль еще и не слишком востребован. На покрытие расходов на импорт нужна валюта. Многие компании и население все еще предпочитают хранить деньги также в валюте — таким образом они защищают накопления не только от колебаний рубля, но и от политических рисков. Аналитики частично связывали ослабление рубля в начале июля с последствиями мятежа Евгения Пригожина.

Еще один фактор — это экспортеры, которым разрешили удерживать свою выручку на зарубежных счетах. Аналитики указывают на то, что в рубли они эти деньги переводить не спешат.

И если рублей в экономике много, то валюты мало. Ее основной источник сейчас — это поступления от экспорта нефти и газа, которые серьезно упали.

Все это вместе — ограниченное предложение валюты, дешевые кредиты, большие расходы бюджета и низкий спрос на рубли — и формирует очень мягкие условия в экономике, из-за которых рубль и падает.

Пытается ли ЦБ помочь рублю?

На прошлой неделе Центральный банк сделал попытку поддержать рубль: регулятор заморозил до конца года покупку валюты по бюджетному правилу.

До этого ЦБ проводил на рынке два параллельных вида операций: он покупал или продавал валюту для Министерства финансов в рамках бюджетного правила, а также в рамках инвестиций Фонда национального благосостояния.

Второй тип покупок появился в середине июля — как раз в очередной период быстрого падения рубля. В день ЦБ по этому типу операций продает валюты на 2,3 млрд рублей. И это как раз небольшой фактор поддержки рубля.

А вот с первым типом операций есть проблема. Бюджетное правило до войны было важным механизмом. Оно выполняло по сути две роли. Во-первых, помогало пополнять резервы. Во-вторых, по сути отвязывало рубль от цен на нефть: если они падали, то рубль не падал следом, и наоборот. В войну сначала бюджетное правило заморозили, а затем оно стало работать иначе.

Теперь оно привязано к рублевым доходам бюджета, а чем они выше, тем слабее рубль. В августе Минфин фактически должен был начать покупки валюты — и это должно было ослабить рубль еще сильнее. И еще сильнее увеличить расходы бюджета, чтобы потом Минфин начал еще больше покупать валюты. Экономисты называли это одной из причин падения рубля на прошлой неделе.

ЦБ фактически устранил эту ошибку и дал возможность Минфину и правительству скорректировать работу бюджетного правила — до конца года ЦБ будет только продавать валюту.

Кроме того, ЦБ уже начал цикл повышения ставок, что в любом случае уберет некоторое количество рублей с рынка и через какое-то время приведет к укреплению рубля.

Что будет дальше?

Экономисты уже давно предупреждали, что август вряд ли будет спокойным для рубля. Основная причина в том, что игроков на рынке очень мало, как и денег. Объемы торгов в целом снизились после начала войны — просто иностранцы с рынка ушли. А в августе те инвесторы, что остались, традиционно разъезжаются по отпускам.

Чем меньше игроков и денег на рынке, тем больше валюта реагирует на внешние события или любые финансовые потоки, например, какие-то сделки.

Осенью рубль должен стать менее волатильным: инвесторы вернутся из отпусков, ЦБ продолжит повышать ставки — эффект от этого будет заметен с определенным временным лагом. Да и расходы бюджета, судя по оперативным данным, в июле снижались.

В БКС составили список мер, которыми может воспользоваться ЦБ, чтобы подтолкнуть рубль к укреплению. Среди них, например, введение новых ограничений для экспортеров, которые бы заставили хранить выручку внутри страны.

Эксперты в целом считают рубль сейчас слишком дешевым — так видит ситуацию не только Максим Орешкин.

"Следующим сопротивлением в USD/RUB значится горизонтальный уровень под 106. А фундаментально доллар не виделся и выше 90", — пишут в БКС.

"К концу месяца мы по-прежнему ждем восстановления рубля до 95 за доллар, учитывая большой объем предстоящих налоговых платежей, которые потребуют значительных продаж валюты экспортерами", — прогнозируют в "Сбере". Более долгосрочный прогноз банка — 85 рублей за доллар к концу года.