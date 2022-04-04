11 членов Рийгикогу призвали объявить посла России в Эстонии персоной нон грата. Посол был вызван в МИД
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В понедельник 11 членов Рийгикогу — числе девять депутатов от Isamaa и двое социал-демократов — обратились к министру иностранных дел Эве-Марии Лийметс с просьбой объявить посла России в Эстонии Владимира Липаева нежелательной персоной, то есть персоной нон грата, передает Postimees. Но после визита в МИД посол остался в Таллинне.

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Обращение депутатов было опубликовано в Facebook на странице члена Isamaa, бывшего министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу.

"В соответствии с законом о международных отношениях мы призываем вас [министра иностранных дел] предложить президенту через правительство объявить Владимира Липаева, главу российской дипломатической миссии в Эстонии, персоной нон грата в знак протеста против военных преступлений Российской Федерации в Украине и призвать другие страны сделать аналогичные шаги", — говорится в сообщении.

Сегодня же Эстония вызвала посла Российской Федерации Владимира Липаева и выразила резкое осуждение совершенных вооруженными силами России ужасных убийств мирных жителей в Буче. Чуть ранее, реагируя на военную агрессию России против суверенной Украины, правительство Литвы решило выслать из страны российского посла и закрыть консульство в Клайпеде.

Встретившийся с послом России вице-канцлер министерства иностранных дел Мярт Вольмер заявил, что зверства, совершенные Россией, являются полным пренебрежением не только к международному праву, но и к основным принципам гуманности. "Эстония неоднократно призывала Россию выполнить резолюцию Генассамблеи ООН от 2 марта 2022 года и решение Международного суда ООН от 16 марта 2022 года, а также немедленно прекратить войну против украинского государства и народа, и вывести свои войска из Украины", — сказал Вольмер. "Эстония будет продолжать внимательно следить за событиями в Украине и помогать документировать и расследовать собранные доказательства, чтобы военные преступники предстали перед судом".

О высылке посла пока речь не идет.

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