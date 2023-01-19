11 стран Европы пообещали Украине новую военную помощь

По итогам встречи, которая прошла в четверг, 19 января, на военной базе под эстонским городом Тапа, министры обороны Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Великобритании и других стран заявили о намерении поддержать Киев беспрецедентными поставками военной техники различного назначения, в частности, основных боевых танков, тяжелой артиллерии, средств ПВО и боеприпасов, пишет DW.

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Новый пакет помощи будет включать десятки ПЗРК Stinger, зенитные артиллерийские комплексы С-60, пулеметы, а также программы обучения для военнослужащих. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что его страна предоставит Украине 600 противотанковых ракет Brimstone. Это высокотехнологичное оружие будет "невероятно важным, чтобы помочь Украине занять доминирующие позиции на поле боя", отметил он после конференции.

Дания пообещала поставить Киеву 19 гаубиц Caesar французского производства. Литва предоставит новую помощь Украине на 125 млн евро, заявил агентству Reuters представитель министерства обороны в Вильнюсе. Тем временем правительство Эстонии одобрило оказание Украине военной помощи на общую сумму 113 млн евро, включающей поставку нескольких десятков 155-мм и 122-мм гаубиц, нескольких снарядов к ним, грузового автотранспорта для их перевозки, а также более 100 противотанковых гранатометов Carl Gustaf и свыше 1000 выстрелов к ним. Этот пакет станет крупнейшим из всех, что Таллинн предоставит Киеву с начала войны.

Тем самым военная помощь Эстонии Украине возрастет до 370 млн евро и составит немногим более одного процента от ВВП балтийского государства. "Эстонцы знают из своей болезненной истории, что происходит, когда зло побеждает и большая страна поглощает малые. Если падет Украина, под угрозой окажется свобода и в других частях мира. Помогая Украине защищать свою независимость, мы защищаем право всех стран, в том числе и Эстонии, на свободу и демократию", - подчеркнула эстонский премьер-министр Кая Каллас.

Как сообщалось, министр обороны Инара Мурниеце на этой неделе с рабочим визитом посетила Украину, где встретилась в Киеве с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. В ходе встречи министры подробно обсудили эффективность уже оказанной Латвией поддержки и планируемые в ближайшее время поставки военной помощи.

Министерство обороны Латвии заявило в начале января, что поддержка, которую Латвия оказыла Украине, пока составляет 0,93% ВВП, или более 314 млн евро. Из этой суммы примерно 300 млн евро — это военная поддержка, оказанная латвийским правительством Украине, а остальная часть суммы — средства, пожертвованные латвийским обществом. Военная помощь Латвии Украине состоит из боеприпасов, противотанковых средств, зенитно-ракетных комплексов "Stinger", беспилотных летательных аппаратов, самоходных гаубиц, четырех вертолетов, топлива, индивидуального снаряжения, сухих пайков для солдат и других товаров.

Поддержка будет осуществляться из запасов и ресурсов европейских стран

Новая помощь европейских стран будет осуществляться из их запасов и ресурсов и демонстрирует взаимное понимание серьезности ситуации, указывается в совместном заявлении. Его авторы призвали союзников и партнеров последовать этому примеру и на предстоящей встрече в Рамштайне заявить о новых пакетах поддержки Украины, чтобы как можно скорее обеспечить ее победу в войне против РФ.

По словам Уоллеса, встреча демонстрирует президенту РФ Владимиру Путину, что западные страны по-прежнему поддерживают Украину. Если Путин рассчитывает на то, что поддержка ослабнет в наступившем году, он ошибается, подчеркнул он. "Мы будем планировать на этот, на следующий год и так далее", - добавил глава британского Минобороны. В свою очередь министр обороны Эстонии Ханно Певкур подчеркнул, что Киев больше всего нуждается в тяжелом вооружении, чтобы захватить инициативу и дать решительный отпор России.

Встреча в Тапе состоялась за день до конференции в Рамштайне по инициативе министров обороны Эстонии и Великобритании. Кроме них, в ней участвовали представители Латвии, Литвы, Польши, Дании, Чехии, Германии, Нидерландов и Словакии. В очередной конференции на американской военной базе в немецком Рамштайне примут участие около 50 стран, это будет до сих пор крупнейшая встреча союзников Украины в рамках Контактной группы обороны Украины.