116-летняя жительница Франции оправилась от коронавируса
Foto: AFP/Scanpix/LETA

116-летняя француженка Люсиль Рандон, старейшая жительница Европы (и вторая по этому показателю в мире), выздоровела после выявленной у нее коронавирусной инфекции Covid-19, сообщает газета Var-Matin.

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По данным издания, у Рандон выявили коронавирус 16 января в доме престарелых в Тулоне. Женщина перенесла вирус бессимптомно.

По словам самой долгожительницы, она даже не понимала, что заразилась коронавирусом. Представитель дома престарелых отметил, что женщина "не боялась болезни, но беспокоилась по поводу других постояльцев".

Люсиль Рандон родилась 11 февраля 1904 года. В молодости она работала гувернанткой. В 41 она стала монахиней и приняла имя сестра Андрэ. После Второй мировой войны устроилась на работу в больницу в городе Виши, где помогала сиротам и старикам. В 1979 году поступила на службу в монастырь, а в 2009 году оказалась в тулонском доме престарелых, передает ТАСС.

Рандон официально признана старейшей жительницей Европы. В четверг, 11 февраля, она отпразднует свое 117-летие в доме престарелых Святой Екатерины Лабуре в Тулоне.

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