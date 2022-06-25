18 человек погибли при массовом штурме испанского эксклава Мелилья
Foto: AP/Scanpix

Oколо 2000 человек из стран Африки к югу от Сахары в пятницу, 24 июня, пытались пересечь границу между Марокко и испанским городом-эксклавом Мелилья. Восемнадцать мигрантов погибли, многие получили ранения.

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По данным представительства правительства Испании в Мелилье, мигранты из африканских стран предприняли попытку попасть на территорию испанского эксклава, штурмовав пограничное ограждение. Примерно 130 человек сумели проникнуть в Мелилью. Очевидцы сообщали о "большой группе", которая была "хорошо организованной и агрессивной". Марокканские силы безопасности вместе с испанскими пограничниками пытались оттеснить мигрантов.

Представитель марокканской стороны подтвердил число погибших. По его словам, некоторые из мигрантов упали с забора. Свыше 200 человек получили ранения, в том числе 140 сотрудников службы безопасности и более 70 мигрантов.

Еще в марте нынешнего года нескольким сотням мигрантов удалось преодолеть пограничный забор в Мелилье. Сеута и Мелилья, два испанских эксклава на африканской территории, являются единственными сухопутными границами ЕС в Африке, и это делает их магнитом для людей, надеющихся перебраться ради лучшей жизни в Европу. Пограничные заборы в эксклавах оснащены колючей проволокой, видеокамерами и блокпостами. Тем не менее, попытки преодолеть их не прекращаются.

В марте, после продолжительных споров по поводу политики Марокко в отношении Западной Сахары, испанское правительство положило конец многолетнему дипломатическому кризису, впервые признав разработанный марокканской стороной план, который включает предоставление определенного уровня автономии Западной Сахаре под суверенитетом Марокко.

С тех пор между Испанией и Марокко возобновлено паромное сообщение, а в испанских эксклавах, помимо прочего, запущены программы сотрудничества испанской и марокканской полиции.

Премьер-министр Испании Педро Санчес недавно предупредил, что Мадрид не потерпит "использования трагедии нелегальной миграции в качестве средства давления". Нелегальная иммиграция должна быть включена в список угроз безопасности на южном фланге Североатлантического альянса, когда НАТО соберется на саммит в испанской столице в конце июня, заявил он.

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