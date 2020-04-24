20 европейских стран преодолели пик первой волны коронавируса

Первую волну трансмиссии нового коронавируса преодолели 20 европейских стран, сообщает Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ЕЦПКЗ). Однако агентство предостерегает, что ещё рано отменять ограничительные меры.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Судя по графикам в отчете ЕЦПКЗ, Латвия одна из этих стран.

Директор ЕЦПКЗ Андреа Аммон предупредила, что поспешный отказ от карантинных мер может привести к скачку заболеваемости. Она поддержала рекомендации Европейской комиссии по снятию ограничений.

С 8 апреля в странах ЕС и Европейской экономической зоны, а также в Великобритании, заболеваемость коронавирусом снизилась на 18%. Агентство оценивает риск серьёзного заболевания для жителей ЕС как “низкий”, но он остается “средним” для людей в группе риска. В местах, где высокий уровень заражения в обществе и нет мер социального дистанцирования, риск серьёзной заболеваемости оценивается как “средний” для основного населения и “очень высокий” для групп риска.