22 июня 1941 года. Как этот день вспоминают в Германии

В день 80-й годовщины нападения вермахта на СССР в ФРГ не произносили громких речей. Для немцев это день стыда, скорби и напоминания о собственной исторической вине и ответственности.

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Заочным спором российского президента с председателем внешнеполитического комитета германского бундестага начался в ФРГ день, посвященный 80-й годовщине нападения нацистской Германии на Советский Союз. Президент Владимир Путин опубликовал в немецкой газете Die Zeit приуроченную к этой годовщине статью: "Быть открытыми, несмотря на прошлое", а немецкий политик Норберт Реттген ранним утром давал интервью на эту тему первому каналу телевидения ФРГ (ARD).

Глава немецкого государства Франк-Вальтер Штайнмайер возложил 22 июня венок на советском мемориальном кладбище в берлинском районе Панков. В этот день в столице и других немецких городах прошли организованные самыми разными инициативными группами мероприятия в память о вторжении вермахта в Советский Союз 80 лет назад.

Статья Путина в Die Zeit и интервью Реттгена в ARD



Российское посольство, сообщает Die Zeit, две недели назад предложило изданию статью Путина, приуроченную к этой годовщине. Российский президент изложил в ней свой взгляд на новейшую историю Европы.

Важнейшей причиной кризиса в отношениях России с западными странами он назвал расширение НАТО на восток. "Именно движение блока на восток, начавшееся, между прочим, с того, что советское руководство фактически уговорили на членство объединенной Германии в НАТО, стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе", — пишет Путин.

Может быть, и в самом деле расширением НАТО на восток и сближением некоторых постсоветских стран, в частности Украины, с Евросоюзом, Запад спровоцировал кризис в отношениях с Россией, спросил рано утром, еще до публикации статьи Путина, репортер ARD председателя внешнеполитического комитета бундестага.

Норберт Реттген не отрицает, что и Запад допустил ошибки, но не в этом. Отношение Путина к расширению НАТО он называет "ядром конфликта". "Россия оспаривает и отказывает своим западным соседям в свободе самоопределения. У России нет права запрещать Украине становиться демократическим правовым государством", — сказал Реттген, имея в виду тот факт, что никто силком не тянул в НАТО страны Балтии, Польшу и другие государства Восточной Европы.

Критическое отношение к современной внутренней и внешней политике российского президента не мешает Реттгену, однако, совершенно однозначно оценивать события 80-летней давности: "Мы должны сознавать нашу историческую вину за эту цивилизационную войну на уничтожение".

Президент ФРГ возложил венок к статуе "Родина-мать"



В то время, когда Путин и Реттген вели своей заочный спор, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер готовился выехать в берлинский район Панков, где в парке Шенхольцер-Хайде находится советское мемориальное кладбище, на котором захоронены останки более 13 тысяч из примерно 80 тысяч воинов Красной Армии, павших во время штурма Берлина в апреле — мае 1945 года. Наряду с мемориалами в Трептов-парке и Тиргартене — это один из трех главных советских военных мемориалов в Берлине.

Штайнмайер возложил венок к статуе "Родина-мать" и почтил минутой молчания память погибших в годы Второй мировой войны советских солдат и гражданских лиц. Никаких речей он здесь не произносил. Все, что он считал нужным сказать по поводу 80-й годовщины нападения нацистской Германии на Советский Союз, Штайнмайер сказал в прошлую пятницу, 18 июня, в Германо-российском музее "Берлин-Карлсхорст" — бывшем "Музее капитуляции".

Главная речь Штайнмайера в музее "Берлин-Карлсхорст"



Главной темой речи Штайнмайера была судьба советских военнопленных. О них он рассказывал на примере Бориса Попова, оказавшегося в немецком плену в первые же дни после нападения вермахта на Советский Союз, сумевшего выжить там, успевшего многое рассказать и умершего только год назад в возрасте 98 лет.

Военную кампанию нацистской Германии против Советского Союза он назвал "разгулом ненависти и насилия, радикализацией войны и превращением ее в безумие тотального уничтожения". "Те, кто вел эту войну, убивали людей всеми мыслимыми способами, проявляя невиданные прежде жестокость и зверства, — говорил Штайнмайер. — Война немцев против Советского Союза была варварством убийц". На сайте федерального президента эта примечательная речь есть и на русском языке.

А еще до выступления в Карлсхорсте — 14 июня — президент ФРГ съездил в Нижнюю Саксонию в бывший лагерь в Зандбостеле, где в годы Второй мировой войны содержались более 300 тысяч военнопленных, в том числе более 70 тысяч красноармейцев, многие из которых умерли от истощения, голода и болезней. Там он пообщался с родственниками бывших советских военнопленных и возложил венок на лагерном кладбище.

Орден Алексиевич и сборник документов о Холокосте



В числе мероприятий президента ФРГ, приуроченных к 80-й годовщине начала войны нацистской Германии против СССР, его пресс-служба указывает также на вручение Большого креста 1-й степени — ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия" — белорусской писательнице Светлане Алексиевич. "Особенно в своих произведениях: "У войны не женское лицо" и "Последние свидетели" она впечатляющим образом воспроизводит зверства Второй мировой войны и страдания мирного населения", — говорится на сайте президента ФРГ.

А 16 июня Штайнмайер принимал в своем дворце Бельвю издателей 16-томного собрания документов, свидетельствующих о преследовании и убийстве нацистами евреев, в том числе на оккупированных вермахтом территориях Советского Союза. "Беларусь и Украина под немецкой оккупацией относились к центральным местам преступлений Холокоста", — напоминает пресс-служба Федерального президента.

Канцлер Германии: "Для нас, немцев, это — повод для стыда"



Канцлер Германии Ангела Меркель посвятила 80-й годовщине нападения нацистской Германии на СССР свой еженедельный, выходящий по субботам видео-подкаст 19 июня.

Ein Tag der Scham: Kanzlerin #Merkel erinnert im Video-Podcast an den 80. Jahrestag des Überfalls Nazi-Deutschlands auf die ehemalige Sowjetunion. pic.twitter.com/Z2rONP9e7y — Steffen Seibert (@RegSprecher) June 19, 2021

"Для нас, немцев, это — повод для стыда", — отметила глава германского правительства. Миллионы людей погибли, особенно — на территориях, сегодня принадлежащих России, Украине и Беларуси, а также странам Балтии, указала она. Нельзя забывать, что "мы — в долгу перед миллионами жертв и их потомками", добавила канцлер.

Но Меркель не обошла вниманием и недавние события на постсоветском пространстве. С большим сожалением она высказалась о том, что "активность гражданского общества в России, а также в Беларуси, в последнее время ограничена — более того, стала невозможной".

А непосредственно в день годовщины, 22 июня, Меркель позвонила президенту Украины Владимиру Зеленскому и заверила его в том, что "совершенные немцами преступления, в результате которых погибли многие миллионы людей в Украине, а также в России, Беларуси и других республиках бывшего СССР, никогда не будут забыты".

Чуть позднее в этот день пришло сообщение, что российскому президенту Владимиру Путину Ангела Меркель в связи с 80-й годовщиной нападения нацистской Германии на Советский Союз тоже позвонила.

Призыв "Давайте творить мир" и новая экспозиция в Бухенвальде



Помимо немецких политиков и государственных деятелей, с инициативой напомнить о нападении нацистской Германии на Советский Союз выступили различные общественные организации и частные лица.

Так, российская газета "Коммерсант" и немецкая Berliner Zeitung опубликовали 22 июня на правах рекламы призыв Германо-российского форума (DRF) и Международного бюро мира (IPB) под названием "Давайте творить мир" в немецком и "Заново понять счастье мира" — в русском варианте.

"Для нас, нижеподписавшихся, этот день — день скорби, стыда и размышлений о собственной исторической вине. На германской территории была инициирована беспрецедентная война на уничтожение, порожденная политической спесью и расизмом, направленными против народов Советского Союза, особенно против евреев и других меньшинств", — говорится в обращении, которое подписали боле 1300 ученых, публицистов, политиков и общественных деятелей Германии.

Во второй половине дня в центре Берлина состоялся траурный митинг, который к 80-й годовщине нападения на Советский Союз организовал существующий с 1947 года немецкий Союз антифашистов и лиц, которые подвергались преследованиям в нацистской Германии (Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes — Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten).

В Тюрингии, рядом с Веймаром, на территории мемориального комплекса бывшего концлагеря Бухенвальд в этот день также состоялось памятное мероприятие, приуроченное к годовщине 22 июня 1941 года, и была открыта новая историческая экспозиция, посвященная, в частности, судьбе несовершеннолетних узников концлагеря и советских военнопленных, которые содержались в особенно невыносимых условиях. Напоминали о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз 80 лет назад и во многих других немецких городах.