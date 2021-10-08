22-летняя дочь Кадырова Айшат стала министром культуры Чечни

Айшат Кадырова, 22-летняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, получила должность министра культуры республики — спустя год после назначения на пост заместителя.

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"Я уверен, что на ответственном посту министра культуры Чеченской Республики Айшат добьется еще более значимых результатов в своей деятельности и успешно справится с поставленными задачами", — написал в "Инстаграме" спикер республиканского парламента Магомед Даудов, назвав Кадырову своей племянницей.

Чуть больше года назад Айшат Кадырова стала первым заместителем министра культуры Чечни. "С появлением Айшат работа министерства стала еще динамичнее. Она внесла особую лепту в культурную жизнь региона", — написал уступивший ей место министра Хож-Бауди Дааев. Какой пост теперь займет он сам, пока не сообщается.

До прихода на госслужбу Кадырова управляла домом исламской моды Firdaws. Чеченский бренд в 2009 году создала жена главы Чечни Медни Кадырова, затем управление компанией передали его дочери.

Коллекции юной дизайнерки демонстрировали в Грозном, Москве, Дубае, а в начале прошлого года привезли и во Францию. Показ Firdaws проходил в одно время с Парижской неделей моды, но в ее программу не входил.

"Моду, которой занимается Firdaws, я всегда воспринимала как часть культуры", — сказала тогда Би-би-си Айшат Кадырова.

Айшат Кадырова родилась в 1998 году в селении Центарой. В 2016 году она поступила на экономический факультет Чеченского госуниверситета. В 2016 Кадырова вышла замуж за сына близкого друга главы Чечни.

Она первая из детей Рамзана Кадырова, получившая руководящую должность.

В 2020 году Айшат Кадырова вместе с матерью и одной из сестер попала в американский санкционный список. Всем им запрещен въезд в США.

"Департамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за осуществляемые на протяжении более 10 лет многочисленные грубые нарушения прав человека, включая пытки и внесудебные убийства", — говорилось в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.