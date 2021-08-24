24 туриста отравились хлором в спа-зоне британского отеля

В Великобритании более двух десятков туристов отправились хлором после посещения спа-зоны в роскошном отеле и попали в больницу. Об этом сообщает BBC News.

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Инцидент произошел в понедельник, 23 августа, в городе Уайтли графства Хэмпшир. 24 человека, включая нескольких несовершеннолетних, экстренно госпитализировали после купания в бассейне.

По предварительным данным, ядовитый газ образовался из-за случайного смешения в воздухе двух других веществ.

На место пришествия прибыла пожарно-спасательная служба Хэмпшира и острова Уайт, а также восемь бригад скорой помощи — они эвакуировали пострадавших и вытащили на свежий воздух резервуары с химикатами.

Некоторым постояльцам потребовалось провести вентиляцию легких. Сейчас пациенты находятся в больнице под наблюдением врачей для выявления опасных для жизни последствий отравления.