25 тысяч погибших: что известно о потерях России в Украине к июню

На основе открытых источников Би-би-си удалось установить имена 25 218 российских военных, погибших на войне в Украине. Реальные потери российской стороны могли превысить 50 тысяч человек.

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За последние две недели Русской службе Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" (признано в России "иноагентом") и командой волонтеров удалось установить имена 1213 человек. Несмотря на завершение активной фазы российского наступления, темпы прироста потерь продолжают оставаться высокими и все еще в два раза превышают средние цифры подтвержденных еженедельных потерь в течение 2022 года.

Речь идет только о тех данных, которые нам удается найти и проверить по открытым источникам: сообщение чиновников и СМИ, публикации близких родственников погибших в соцсетях и информация с ряда кладбищ.

Реальное число потерь определенно выше, чем установленные нами цифры.

Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере в два раза меньше имен погибших, чем в действительности захоронено в России. К такому выводу мы пришли, систематически изучая обстановку на кладбищах в более чем 65 российских населенных пунктах на протяжении последних 15 месяцев.

Следовательно, по наиболее консервативной оценке, в ходе вторжения в Украину Россия могла потерять 50 тысяч человек погибшими. Безвозвратные потери России с учетом тех, кто выбыл из строя по причине ранения или смерти, могут составлять по меньшей мере 225 тысяч человек.

Эта цифра получена на основе наблюдений Центра военно-морского анализа США, согласно которым на каждого погибшего российского военного в ходе войны в Украине приходится в среднем около трех с половиной раненых.

В эту цифру не входят те, кто воевал на стороне России в составе "народных милиций" самопровозглашенных республик Донбасса.

Смена тактики



С декабря прошлого года наибольшие потери несут подразделения, составленные из людей с минимальной военной подготовкой. Это добровольцы, мобилизованные, а также заключенные, воюющие в составе ЧВК "Вагнер" и военных соединений самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Судя по собранным данным, самые серьезные потери понесли отряды, составленные из осужденных. Сейчас нам известны имена 4 689 заключенных, которые отправились воевать из мест лишения свободы. Большинство из них погибло при штурме Соледара и Бахмута.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что при штурме Бахмута погибло около 10 тысяч осужденных. Если эта оценка верна, то она подтверждает наши наблюдения о том, что наш поименный список погибших может быть в два раза меньше, чем реальное число потерь.

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Нам также известны имена 1 704 погибших, воевавших в составе ЧВК "Вагнер". 1 660 из них погибли после 1 августа — примерной даты начала боев за Бахмут. Суммарно, установленные нами потери ЧВК "Вагнер" превышают подтвержденные потери соединений мотострелков и десантников российской армии.

"Россияне явно изменили свою концепцию проведения операций, то, как они используют солдат, — отмечает эксперт Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг. — Сейчас Москва использует своих профессиональных военных для решения трех задач: для удержания позиций, для точечных ударов по украинским военным — например для снайперской стрельбы или для конкретных наступательных операций, но только тогда, когда условия на местах благоприятны".

"А вот осужденных, мобилизованных и недавно пришедших с гражданки добровольцев используют для ведения частого беспокоящего огня с использованием легкого вооружения. Это изматывает украинских военных и помогает обнаруживать их позиции, по которым затем наносят артиллерийские удары. Но для мобилизованных и заключенных это означает повышенный риск смерти — они плохо обучены, легко вооружены и находятся на передовых позициях. Их посылают вперед, предполагая, что многие из них будут убиты" — добавляет эксперт.

Такая тактика может быть очень эффективна для удержания обороны, но ограничивает способность России проводить какие-либо масштабные наступательные операции, отмечает Уотлинг.

Мобилизованные

Из открытых источников нам известно о смерти 2 467 мобилизованных россиян. 60% из них погибли в период с 1 января 2023 года.

Приведенные нами цифры — это наиболее консервативная оценка потерь среди мобилизованных, поскольку мы учитываем только те случаи, когда гибель подтверждена публично и когда можно установить статус воевавшего.

Реальные потери среди мобилизованных могут быть гораздо выше, поскольку во многих сообщениях о солдатах, погибших в Украине начиная с октября, не указывается их статус. Из-за этого иногда невозможно понять, служил ли человек контрактником, ушел ли на фронт добровольцем или был мобилизован.

По сообщениям с фронтов, именно призванные с гражданки специалисты составляли костяк передовых отрядов Минобороны, принимавших участие в наступлении в разных районах Донбасса. По словам выживших, их нередко отправляли в лобовые штурмы украинских укрепрайонов без подготовки.

При этом продолжаются случаи, когда мобилизованных отправляют воевать по специальности, существенно отличающейся от той, по которой их готовили в частях. Это — вместе с недостатками координации между частями и частыми артобстрелами — приводит к дополнительным потерям среди вчерашних гражданских специалистов.

Командиры

Россия продолжает терять на фронте высококвалифицированные кадры, в том числе и офицеров. Всего с начала вторжения известно о гибели 2 147 офицеров. 577 из них были в звании от майора и выше.

Потеря большого числа офицеров — особенно лейтенантов и капитанов — существенно сказывается на боеспособности подразделений.

"Если вы проводите военные операции, вам нужны люди, которые знают, как делать некоторые довольно сложные вещи в ситуации повышенного стресса. Например, как направлять и управлять огнем артиллерии. Необходимо быстро определять и корректировать, кто стреляет, в каком направлении и в какое время. И это должно быть синхронизировано с вашими передвижениями, чтобы огневой удар подавлял противника и позволял вашим подразделениям занять выгодную позицию. Если наводить артиллерию неверно, то ваши люди будут убиты вашими же снарядами. Или наоборот — артиллерия не сможет подавить огневые точки врага, потому что им будут мешать свои же — дружественные — войска в поле" — отмечает Уотлинг.

В армиях стран НАТО за решение подобных вопросов отвечают сержанты и капралы. В российской армии за эти задачи отвечают младшие офицеры, которые обеспечивают боевое руководство на поле боя.

Потеря большого числа лейтенантов и капитанов ведет к серьезной потере тактической слаженности. Проще говоря, подразделения начинают действовать вразнобой, мешая друг другу на поле боя и попадая под дружественный огонь.

Региональные тенденции

В первые восемь месяцев вторжения чаще других на войне гибли выходцы из регионов с невысокой средней зарплатой. Больше всего подтвержденных потерь было в Дагестане и Бурятии, где многие молодые люди выбирали службу в армии по контракту из-за отсутствия других работающих социальных лифтов.

Но после объявления частичной мобилизации в лидеры по числу потерь стали выходить крупные промышленные регионы, в которых многих рекрутировали по повесткам. В это время начало существенно меняться и распределение потерь по регионам.

Сейчас больше всего подтвержденных погибших — в Краснодарском крае. Отчасти большие цифры погибших в этом регионе объясняются активностью местных жителей. Они регулярно обходят кладбища и фотографируют захоронения военных. Также много погибших в Свердловской и Челябинской областях, Башкирии, Бурятии и Волгоградской области.

Не о всех погибших в Украине российских военных сообщают публично, поэтому Би-би-си продолжает изучать, что происходит на кладбищах в различных населенных пунктах. Могилы солдат, о гибели которых нигде не упоминалось, находятся в каждом из тех мест, которые мы изучили. Их доля обычно варьируется от 30 до 100% в зависимости от кладбища.

Пропавшие без вести и военные с неясным статусом

Установить число российских военных, пропавших без вести, пока не получается даже примерно. На основе анализа публикаций в соцсетях, известно по меньшей мере о 600 российских военных, которых на протяжении долгого времени разыскивают родственники.

Более 14 месяцев статус своего сына пытается установить Татьяна Колодий. Ее сын — контрактник российской армии — не вернулся после боя в Киевской области. Некоторые сослуживцы Вадима считают, что он погиб, однако тело так и не найдено, поэтому формально он не считается погибшим.

Еще сложнее ситуация у тех, чьи родственники уехали воевать в составе ЧВК "Вагнер" особенно у заключенных. Сестра заключенного Александра Шабанова узнала о его смерти в марте от тех, вместе с кем он воевал на территории Украины. С тех пор в течение четырех месяцев она звонила и писала в ЧВК "Вагнер", чтобы получить подтверждение и тело брата. Но на все запросы ей отвечали, что информации или необходимых документов сейчас нет.

Десятки схожих сообщений еженедельно публикуют в соцсетях и присылают на почтовые ящики СМИ. В ответ на запрос Би-би-си Пригожин ответил, что "никаких общений с вражескими СМИ" он не ведет, а все родственники "могут обратиться напрямую и получить все необходимые ответы".

Как удалось установить Би-би-си, родственники по меньшей мере 53 заключенных не знали о том, что они погибли. Эти осужденные были захоронены на одном из семи кладбищ ЧВК "Вагнер" на территории России или в оккупированном Луганске. О смерти близких родственники узнавали от волонтеров, фотографирующих таблички на кладбищах, или от журналистов.

В общей сложности на этих семи кладбищах похоронено по меньшей мере 1 350 бойцов "ЧВК Вагнер". Судя по открытым данным, большинство из них было осужденными, которые должны сейчас отбывать срок в колониях.

Что известно о потерях самопровозглашенных ДНР и ЛНР?

Итоговая цифра потерь российской стороны существенно возрастает, если включить в список тех, кто воевал против Украины в составе "народных милиций" самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

С 22 декабря 2022 года власти "Донецкой народной республики" перестали публиковать данные о потерях своих военнослужащих.

На основе открытых источников можно говорить о гибели по меньшей мере 10 тысяч сотрудников "народных милиций" самопровозглашенных республик Донбасса.

Помимо этого, в соцсетях Би-би-си обнаружила более 6 300 сообщений и постов людей, которые ищут своих родственников мужского пола, оказавшихся в рядах армий ДНР и ЛНР и давно не выходивших на связь. Некоторые из тех, кого искали в первые месяцы войны, уже вернулись домой "грузом 200".

Даже если учитывать только публично доступные данные, совокупные потери тех, кто воюет на стороне России, могут превысить 66 300 человек погибшими.

С учетом раненых общие безвозвратные потери пророссийских сил за 10 месяцев войны могут превышать 298 тысяч человек.

Министерство обороны России последний раз отчитывалось об общем числе потерь 21 сентября, сообщив о гибели 5937 человек. После этого военное ведомство о погибших сообщало еще трижды, подтвердив потерю еще 162 человек.

В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники.

Би-би-си, "Медиазона" и команда волонтеров изучают эти данные и вносят их в список, который мы ведем с начала российского вторжения в Украину.