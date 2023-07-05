3 июля стал самым жарким днем на планете в истории наблюдений

Понедельник, 3 июля 2023 года, оказался, по подсчетам метеорологов, самым жарким днем в истории — средняя температура на всей планете в этот день побила рекорд, установленный семь лет назад.

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Как объявили ученые из американского правительственного учреждения "Национальные центры прогнозирования окружающей среды", 3 июля среднемировая температура достигла 17,01 градуса по Цельсию. Прежний рекорд, зафиксированный в августе 2016 года, составлял 16,92 градуса.

Ученые уточняют, что, строго говоря, 3 июля стал самым жарким днем с 1979 года, когда начался спутниковый мониторинг погоды. Но они уверены, что это — рекорд и за всю историю регулярных научных наблюдений, которые ведутся с конца XIX века.

Июнь этого года стал, по подсчетам метеорологов, самым теплым июнем на планете за всю историю наблюдений. Ученые полагают, что установлению новых температурных рекордов сейчас способствует сочетание общего изменения климата из-за выбросов парниковых газов и начала природного явления Эль-Ниньо.

Эль-Ниньо — это мощнейшее природное явление, периодическое повышение температуры воды в экваториальной и южной части Тихого океана. Оно влияет на климат на всей планете. В последний раз Эль-Ниньо ("мальчик" на испанском) приходил в 2016 году. Теперь он, по мнению ученых, возвращается.

В этом году уже был рекордный весенний зной в Испании и многих азиатских странах, затем — аномальное повышение температуры воды в разных частях мирового океана, например, в Северном море. В июне рекордная жара накрыла северо-восток Китая: в Пекине впервые за 60 лет зарегистрировали плюс 41.

Как сообщает агентство Reuters, в Антарктике, на украинской станции "Академик Вернадский" в июле зарегистрировали новый рекорд — плюс 8,7 градуса по Цельсию. В Антарктиде сейчас зима. Правда, украинская станция находится довольно далеко от Южного полюса, на полуострове, выдающемся далеко в океан в сторону Южной Америки.

"То, что средняя температура поверхности планеты достигла 17 градусов впервые за то время, относительно которого у нас есть надежные данные — это примечательная веха в истории потепления в мире, — говорит метеоролог Леон Саймонс. — Теперь, когда еще и начинается теплая фаза Эль-Ниньо, в следующие полтора года можно ожидать много новых рекордных дней и месяцев и рекорда годовой температуры".

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"Существует вероятность, что июль станет самым жарким июлем и самым жарким месяцем в истории, — согласен ученый из Лейпцигского университета Карстен Хауштайн. — В истории — это значит со времен Эемского межледниковья, которое было 120 тысяч лет назад".