300 литовских компаний будут обслуживать только привитых и переболевших Covid-19

Только клиентов с "паспортами возможностей" намерены обслуживать 297 компаний, сообщает Delfi.lt со ссылкой на Национальный центр общественного здравоохранения Литвы (НСОЗ).

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Абсолютное большинство компаний, т.е. 245, предоставляют услуги общепита, 18 — проживания, 14 — салоны красоты, еще 20 занимаются другой деятельностью. Больше всего таких компаний в Вильнюсе — 159, еще 33 — в Каунасе, 16 — в Клайпеде, еще 89 — в других муниципалитетах.

Литовский бизнес с 16 августа может принимать только клиентов с "паспортами возможностей" — в таких случаях компаниям не придется соблюдать ужесточенные требования. Если с 16 августа компании принимают всех клиентов, то они должны соблюдать более жесткие требования безопасности, а с 13 сентября часть услуг вообще будет доступна только жителям с "паспортом возможностей" — привитым, переболевшим или получившим отрицательный результат теста на коронавирус. В Литве хотя бы одной дозой вакцины привиты 55,6% жителей, полностью привиты 48,8% жителей.