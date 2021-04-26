Заброшенные дома и знаки, предупреждающие о радиационной опасности. Некогда многотысячный Чернобыль практически сразу опустел после аварии на атомной станции. Здесь, в зоне отчуждения, сейчас живут всего несколько сотен человек. Среди них 85-летний Евгений Федорович Маркевич. Пенсионер работал учителем в чернобыльской школе. Он был эвакуирован после катастрофы, но родной дом, словно якорь, удерживал его подле себя, сообщает телеканал Euronews.

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Евгений Маркевич, житель Чернобыля: "Вот таким партизанским методом я сюда три раза попадал. То на "Ракете", то в форме милиционера, то через лес. Когда хочется, преград нет".

Через несколько месяцев после аварии, Маркевич убедил директора службы радиационного контроля АЭС нанять его на работу. С тех пор мужчина не покидает Чернобыль: вместе с женой занимается огородом. Правда овощи — картофель и огурцы, приходится проверять на радиацию в местной лаборатории.

Евгений Маркевич, житель Чернобыля: "Вот эти правила радиационной безопасности, они все время существуют. Их надо просто тщательно выполнять. Конечно, не везде можно все предусмотреть. Конечно, где-то ты лишнего прихватишь, что-то сделаешь не так. Но тем не менее, ты себя частично обезопасишь".

По оценкам экспертов, район не будет безопасным для проживания людей в течение сотен, или даже тысяч лет. Но Евгения Федоровича это не пугает. Пенсионеры говорят, что проблем со здоровьем, связанных с радиацией у них нет. С одной вещью Евгению Федоровичу тяжело смириться — чувством изоляции. Нелегко видеть, как некогда оживленный Чернобыль стал городом-призраком.

Евгений Маркевич, житель Чернобыля: "Счастье большое, что дома живешь и грусть, что все не так, как обычно, как привычно было".