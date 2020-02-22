Британцы, которые сегодня заплатят за покупку 20-фунтовой купюрой, могут рассчитывать, что вскоре она превратится в компост.

Банк Англии приступил к утилизации старых банкнот номиналом в 20 фунтов, которые вскоре будут заменены купюрами нового образца, изготовленными из полимерных материалов. Старых двадцаток в обращении в Британии оставалось на 40 млрд фунтов.

Предполагается, что 2 млрд банкнот будут утилизированы и превращены в компост, который поможет удобрять сельскохозяйственные угодья.

"Это гигантская по масштабам операция, но широкая публика ее практически не заметит", — говорит Марк Сондерс из компании G4S, которая перевозит и обрабатывает две трети наличных, имеющих хождение в Великобритании.

Замена двух миллиардов 20-фунтовых купюр станет крупнейшей подобной процедурой в британской истории.

Старые банкноты номиналом в 20 фунтов с портретом экономиста Адама Смита выводятся из обращения. Это означает, что купюры, которые отправляют в банки различные магазины, не будут использоваться снова.

Процесс замены банкнот растянется на несколько месяцев, и когда достаточное их количество будет утилизировано, Банк Англии за полгода оповестит публику, что настало время сдать и все оставшиеся на руках двадцатки.

Последний раз купюры в 20 фунтов заменяли в 2007 году, когда изъяли из обращения банкноты с изображением английского композитора Эдуарда Элгара и пустили в оборот новые, с изображением экономиста Адама Смита, которые как раз изымают в этот раз.

Тогда на полную замену купюр ушло три года; в этот раз процесс может пойти быстрее, но вряд ли Банк Англии даст полугодовое уведомление ранее 2021 года.

Что произойдет с изъятыми купюрами?

Есть в Лондоне одно хорошо охраняемое помещение, где две громадные сортировочные машины пересчитывают ежеминутно тысячи фунтов стерлингов.

Небольшие, размером с купюру, конвейеры могут определять достоинство, пересчитывать и сортировать 33 банкноты в секунду благодаря сложной конфигурации сенсоров и быстродвижущихся конвейерных лент.

Это одно из подразделений общенациональной сети режимных центров кассовых операций (Note Circulation Scheme, или NCS), которой совместно управляют G4S, банк NatWest, почтовая служба Британии и компания Vaultex UK.

В 2019 году NCS провело через свои центры банкнот на сумму в 93 млрд фунтов стерлингов.

"Сортировка и отбраковывание старых купюр будет производиться за счет этих высокоскоростных сортировщиков, — поясняет Роб Перри из фирмы G4S. — Старые двадцатки будут упакованы в пачки по 50 тыс. фунтов. Они упаковываются плотно, запечатываются и кладутся на хранение в металлические клетки в подвале деньгохранилища".

До 1990 года Банк Англии изымал свои старые банкноты и сжигал их в печи, таким образом отапливая свое здание, находящееся в самом центре лондонского Сити.

Теперь, принимая устаревшие деньги в пачках по 50 тысяч, Банк Англии превращает их в удобрения.

Старые на новые

Подготовка к замене старых 20-фунтовых купюр началась в прошлом году с того, что инженеры установили в сортировальные машины программное обеспечение, позволяющее определять новые, полимерные деньги и отсортировывать старые.

Затем в минувший четверг миллионы фунтов в новых двадцатках были отправлены в 33 заранее отобранных банковских отделения.

По всей Британии 38 банкоматов уже имеют в наличии новые купюры. Поскольку полимерные купюры на 15% меньше старых по размеру, потребовалось заменить десятки тысяч кассет для банкнот в банкоматах по всей стране.

Все это планировалось больше года. Ожидается, что в течение двух недель после запуска новых купюр в обращение каждое банковское отделение будет иметь их в наличии.

А в течение шести-восьми недель каждый банкомат будет оснащен новой кассетой-приемником, а старые банкноты тем временем будут упаковываться в деньгохранилище для последующей отправки в Банк Англии.

Как сообщил Банк Англии, старыми двадцатками по-прежнему можно будет пользоваться. "Мы объявим о дате прекращения их хождения после выпуска новых полимерных банкнот достоинством в 20 фунтов. Мы дадим уведомление за шесть месяцев до даты окончания хождения старых", — объявил Банк Англии.

Однако даже после окончания крайнего срока можно будет расплатиться старой двадцаткой.

"Многие банки будут принимать старые банкноты в качестве депозитного вклада от клиентов. Почтовые отделения также могут принять вышедшие из употребления банкноты в качестве перевода на банковский счет, обслуживаемый через почтовый перевод. И вы всегда можете обменять старые купюры у нас", — говорится в заявлении Банка Англии.