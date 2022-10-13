60-летняя петербурженка оставила на могиле родителей Путина записку с просьбой "забрать его к себе". Женщину отправили под домашний арест

12 октября Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест 60-летнюю Ирину Цыбаневу. Накануне 70-летия российского президента она пришла на могилу его родителей и оставила там записку со словами "Смерть Путину". Теперь женщину обвиняют по статье о надругательстве над местом захоронения, ей грозит до пяти лет заключения. Историю Цыбаневой рассказала "Медиазона", побывавшая на судебном заседании об избрании меры пресечения.

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В записке, оставленной на могиле Владимира и Марии Путиных на Серафимовском кладбище 6 октября, говорилось: "Родители маньяка, заберите его к себе, от него столько боли и бед, весь мир молит о его смерти [неразборчиво]. Смерть Путину, вы вырастили урода и убийцу".

Женщина смогла разместить послание несмотря на то, что у могилы родителей президента недавно усилили охрану. Как предполагает "Медиазона", это связано с другой акцией, прошедшей в конце сентября — тогда у памятника появился плакат, стилизованный под страницы школьного дневника. "Уважаемые родители! Ваш сын безобразно себя ведет! Прогуливает уроки истории, дерется с соседями по парте, угрожает взорвать всю школу! Примите меры!", — гласила надпись.

Спустя неделю петербургский суд арестовал на десять суток активистку Анастасию Филиппову. Формальной причиной было "неповиновение сотруднику полиции", хотя родные девушки связывали произошедшее именно с плакатом. На этой неделе арест отменили, Филиппову выпустили из спецприемника.

«Вы вырастили урода и убийцу». Дело пожилой петербурженки, которая оставила записку на могиле родителей Путина https://t.co/xpU6Yu3f1p — Медиазона (@mediazzzona) October 12, 2022

Цыбаневу нашли быстрее — уже 10 октября к ней домой пришли полицейские. Благодаря тому, что охрана отвлеклась, женщина смогла положить записку на могилу, но не учла многочисленные камеры видеонаблюдения; вероятно, с их помощью и удалось отследить маршрут петербурженки. Обнаружил записку кладбищенский охранник — именно он сообщил о произошедшем правоохранительным органам.

Женщина призналась, что это она написала и принесла записку на могилу Путиных; ее слова подтвердили и проведенные экспертизы. Лингвистическое исследование установило, что в тексте содержалась "негативная оценка президента России Владимира Путина".

В суде Цыбанева объяснила свой поступок так: "Я просто увидела передачу, на тот момент очень серьезную, новости какие-то были, и что-то меня прям… […] поняла, что очень все страшно, все очень печально, погибших очень много".

Прокурор в ходе судебного заседания потребовал заключить Цыбаневу под стражу, поскольку она совершила "дерзкое преступление". Судья поддержал позицию обвинения и отправил петербурженку под домашний арест до 8 ноября, запретив ей пользоваться интернетом, телефоном и почтой.

"В рамках совершенных действий это слишком жестоко, ну, а в рамках текущей ситуации в стране это очень даже неплохо", — констатировал в разговоре с "Медиазоной" сын женщины Максим.