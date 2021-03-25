76%: AstraZeneca уточнила эффективность вакцины в американских клинических испытаниях

Американские испытания вакцины от Covid-19 производства AstraZeneca показали 76% эффективности в предотвращении симптоматического заболевания, а не 79%, как компания заявила в понедельник, 22 марта. Об этом предприятие сообщило на своем сайте.

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Предприятие по-прежнему указывает, что вакцина на 100% эффективна в предотвращении тяжелого течения болезни. Среди пожилых людей эффективность предотвращения симптоматического заболевания составила 85%.

“Предварительный результат соответствует ранее опубликованному анализу, он подтверждает, что наша вакцина от Covid-19 высокоэффективна среди взрослых, в том числе среди тех, кто старше 65 лет”, - заявил исполнительный вице-президент BioPharmaceuticals R&D Мене Пангалос.

Эти данные будут переданы Комитету по мониторингу данных и безопасности Институтов здравоохранения США, сообщает AstraZeneca. На их основании предприятие запросит разрешение на использование вакцины в США.

Ранее предприятие AstraZeneca заявило о 79% эффективности вакцины в предотвращении симптоматического заболевания Covid-19. Однако Комитет по мониторингу данных и безопасности Национальных институтов здравоохранения США усомнился в точности данных, так как фирма могла включить в исследование устаревшую информацию.

В начале года Европейское агентство лекарств на основании четырех клинических испытаний оценило эффективность вакцины AstraZeneca в 60%. Однако эти исследования не были полными - в них была недостаточно большая выборка из пожилых людей. Эффективность среди пожилых людей изучалась в американских испытаниях.