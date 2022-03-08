8 марта российские феминистки призывают возложить цветы в память о погибших жителях Украины

"Мы, женщины России, отказываемся праздновать в этом году Восьмое марта", говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале "Феминистское антивоенное сопротивление".

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“Не дарите нам цветы, лучше выйдите на улицы и возложите их в память о погибших мирных жителях Украины (около 300 человек, среди погибших есть дети), против которой наша страна развязала агрессивные военные действия. Или возложите уже подаренные цветы к монументам: цветы лучше пуль”, – призывают создательницы канала.

Авторы инициативы предлагают возложить цветы у любого памятника Великой Отечественной Войне в своём городе, войне, жертвами которой путинское правительство бесстыдно прикрывается, совершая военные преступления против мирных жителей другой страны.

“Покажите народу Украины, женщинам и детям Украины, что вы скорбите вместе с ними, покажите, что матери и жены России не готовы принимать своих сыновей и мужей в цинковых гробах. Нет, не только показывайте, боритесь за то, чтобы это остановить!”.

Журнал “Холод” со ссылкой на издание SOTA сообщает, что 8 марта в Москве закрыли для входа Александровский сад, где находится «Могила Неизвестного солдата».