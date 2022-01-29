82% европейцев хотели бы навсегда удалить часть своих публикаций в соцсетях

Компания Kaspersky провела европейское исследование (отчет - здесь), в ходе которого был определен уровень осведомленности и отношение потребителей к онлайн-конфиденциальности и своему цифровому следу. Опрос показывает, как восприятие конфиденциальности в интернете различается в зависимости от страны и поколения.

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Согласно результатам исследования (полный отчет доступен здесь), наиболее беспечно к контролю над своими данными относится поколение Z, поскольку многие его представители хотели бы навсегда удалить хотя бы один из своих постов.

Исследование показывает, что проблема актуальна во всех странах, поскольку большинство респондентов не знают или не уверены в том, какой контроль они имеют над своим цифровым присутствием, или что необходимо сделать для управления своей онлайн-идентичностью.

В ходе исследования было опрошено более 8 500 интернет-пользователей в возрасте от 16 лет и старше из 11 стран. Среди респондентов было широко распространено заблуждение об уровне контроля, который они предположительно имеют над своей интернет-идентичностью, при этом значительное число ошибочно полагало, что учетные записи и посты в социальных сетях могут быть удалены навсегда.

Кроме того, молодые люди поколения Z с большей вероятностью захотели бы удалить содержание постов 2021 года (86%), по сравнению с людьми в возрасте 35+, где таких желающих было 75%.

Что не "лайкать"?

Посты, которые нам "нравятся" в социальных сетях, могут оказать сильное влияние на то, как нас воспринимают другие. Пользователи во всей Европе понимают, что действия в интернете могут иметь последствия, и знают, что есть более рискованные и провокационные темы, которые потенциально могут повлиять на их образ и даже перспективы трудоустройства.

По словам 38% пользователей, больше всего потенциально навредить карьере или отношениям могут посты, которые считаются унизительными по отношению к людям с ограниченными возможностями. Между тем, примерно каждый третий (34%) респондент заявил, что распространение антиваксерских постов на тему Covid или оскорбление трансгендеров (32%) также может повлиять на карьерные шансы.

Проверка работой

Почти половина директоров признались, что, придя в компанию, искали сведения о своих коллегах в интернете и находили что-либо предосудительное, в то время как более 40% респондентов заявили, что знают кого-то, чья работа или карьера пострадала из-за старой публикации в социальных сетях. Несмотря на это, почти треть пользователей никогда не проверяли и не удаляли свои старые посты в социальных сетях.

Образ, сформированный онлайн-активностью, является проблемой для многих людей. В общей сложности 42% потребителей утверждают, что профили в социальных сетях дают о них неверное представление. Еще 48% заявляют, что у окружающих может сложиться неправильное представление о них, исходя из истории поиска в интернете.

При этом подавляющее большинство (81%) молодых людей в возрасте от 16 до 21 года ошибочно полагают, что полное удаление определенного онлайн-следа полностью находится в их власти.

Завещать или не завещать?

Миллионы уходящих из жизни людей оставляют после себя профили в социальных сетях и истории поиска в интернете. Многие из них не имеют возможности проверить свой цифровой след заранее. Почти треть (30%) пользователей даже не задумывались о том, что станет с их цифровым следом после смерти, и почти пятая часть (19%) ошибочно полагала, что все их учетные записи в социальных сетях будут автоматически удалены навсегда.

Результаты также показали, что 37% респондентов были бы не против получить доступ к профилю покойного родителя в социальных сетях, если бы логин и пароль были указаны в завещании. Однако при переносе ситуации на себя, респонденты были не готовы к такому развитию событий. Схожий процент респондентов не хотел бы раскрывать пароли своих учетных записей в завещании.

"Данные следуют за нами, куда бы мы ни направились, они становятся частью нас самих и остаются с нами на протяжении всей жизни. Часто данные, которыми мы делимся сегодня, не будут соответствовать тому человеку, которым мы станем завтра", — комментирует Дэвид Эмм, главный исследователь безопасности, группа глобальных исследований и анализа (Global Research & Analysis Team) Kaspersky.

"Нам нужно лучше понимать, как раскрытые данные могут повлиять на нас с течением времени и то, как они могут изменить нашу жизнь завтра. Самое главное, мы должны понять, можем ли мы полностью стереть нашу старую цифровую идентичность, которая больше не отражает наши ценности", - добавляет Эмм.

Повышение осведомленности об управлении конфиденциальностью данных и "право человека на забвение" имеет важное значение. Результаты опроса показывают растущий разрыв между воспринимаемым людьми контролем над своим онлайн-присутствием и реальностью.

Контроль над своими данными становится для пользователей первостепенной задачей, а обеспечение четкого понимания своего цифрового следа имеет решающее значение для защиты мира завтра, делает вывод авторы исследования компания Kaspersky.