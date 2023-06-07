86-летнему папе Франциску проведут операцию по удалению грыжи

Папе римскому Франциску в среду днем предстоит операция на брюшной полости в больнице Джемелли в Риме.

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Понтифику проведут операцию по удалению грыжи под общим наркозом. "Во второй половине дня ему сделают лапаротомию и операцию на брюшной стенке […] под общей анестезией", — сказал официальный представитель Ватикана Маттео Бруни.

Грыжа "вызывает повторяющиеся, болезненные и ухудшающиеся" симптомы, добавил Бруни, поэтому врачи приняли решение удалить ее.

Ожидается, что папа Франциск пробудет в больнице несколько дней, чтобы восстановиться после процедуры, сообщил Ватикан.

"Пребывание в медицинском учреждении продлится несколько дней, чтобы обеспечить нормальное послеоперационное течение и полное функциональное восстановление", — добавил Бруни.

В последние годы понтифик столкнулся с рядом проблем со здоровьем и использует трость и инвалидное кресло из-за постоянной боли в колене.

Во вторник папа посетил эту же римскую больницу для планового осмотра.

В марте он провел три дня в больнице для лечения легочной инфекции, а в 2021 году папа Франциск направился в госпиталь на 10 дней после того, как ему удалили часть толстой кишки.

В прошлом месяце понтифик отказался от своей пятничной аудиенции из-за повышенной температуры.

Но несмотря на проблемы со здоровьем, у папы по-прежнему плотный график, и в августе он должен посетить Португалию и Монголию.

"Вы управляете Церковью не коленом, а головой", — сказал понтифик в прошлом году, отвергнув возможность своего ухода с поста.