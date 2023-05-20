86-летний Берлускони выписан из больницы. Он провел там полтора месяца
Foto: AFP/Scanpix

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в пятницу был выписан из больницы в Милане. Политик провел под наблюдением врачей полтора месяца, сообщает AP.

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86-летний Берлускони попал в больницу 5 апреля. Врачи подтвердили, что экс-премьер проходит лечение в связи с инфекцией легких. Кроме того, у него диагностирован хронический миеломоноцитарный лейкоз — это редкий тип рака крови, характерный для пожилых пациентов.

Берлускони провел 12 дней в отделении интенсивной терапии.

Политик, который является лидером коалиционной консервативной партии Forza Italia и депутатом верховной палаты Сената, в последние годы испытывает проблемы со здоровьем. Так, в 2020 году он перенес Covid-19 и провел в больнице 10 дней.

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