9 мая в Таллинне и Нарве: центр столицы парализован, к танку-памятнику не подъехать

9 мая в 2023 году смотрится совсем иначе, чем несколько лет назад. Если раньше власти не запрещали использовать георгиевские ленты, флаги СССР и России, то после начала полномасштабной войны в Украине все изменилось.

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Недопустимы и публичные собрания, однако полиция не запрещает поминать погибших. Можно возложить цветы и свечи, но на них не должно быть запрещенной символики. Например, к Бронзовому солдату возлагают цветы уже с воскресенья. На сегодняшний день в Эстонии не зарегистрировано ни одного мероприятия вокруг празднования окончания Второй мировой. Зато на площади Вабадузе пройдет организованный государством концерт в честь Дня Европы.

При этом в российском Ивангороде возле реки построили большую сцену и экран, где будут показывать праздничный концерт „в честь окончания Великой отечественной войны" с ансамблями из Москвы. Недавно в городе установили копию танка Т-34 в ответ на перенос танка-памятника из Нарвы в Военный музей.

9 мая с 6 до 23 часов улица Фильтри теэ будет закрыта для движения на участке между автобусным вокзалом и улицей Вескипости. Пропуск будет обеспечен для общественного транспорта и автомобилей местных жителей. За соблюдением ограничений будет следить Департамент полиции и погранохраны.

Мэр Нарвы Катри Райк сообщила на своей странице в социальных сетях о том, что вместе с председателем городского собрания Татьяной Стольфат они возложили цветы к памятнику жертвам войны.

„Европа начинается в Нарве. Вчера в Европе вспоминали об окончании Второй мировой войны. Вместе с председателем горсобрания Татьяной Стольфат мы возложили цветы к мемориалу у реки Нарва, под которым похоронены сотни людей, погибших как в немецких концлагерях, так и в концлагерях Советской России. Желаю всем спокойного дня. С Днем Европы", — написала Райк.