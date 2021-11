"Ад на земле": ООН призывает мировых лидеров спасти Афганистан от голода

Глава Всемирной продовольственной программы ООН призвал мировых лидеров принять срочные действия, чтобы предотвратить катастрофический голод в Афганистане этой зимой.

"Ситуация настолько плоха, насколько только можно себе представить. По сути, речь идет о самом страшном гуманитарном кризисе на Земле, — сказал Дэвид Бизли в интервью корреспонденту Би-би-си Джону Симпсону, находящемуся в Афганистане.

Экономика Афганистана оказалась на грани полного коллапса из-за прихода к власти движения Талибан и заморозки иностранной помощи.

К этому добавились пандемия коронавируса и сильная засуха, уничтожившая существенную часть посевов в стране. Это уже вторая подобная засуха в Афганистане за последние четыре года.

"95% жителей страны не имеют достаточного питания, а сейчас дело идет к тому, что 23 млн людей грозит острый голод", — подчеркнул глава Всемирной продовольственной программы ООН, в выходные побывавший в Кабуле.

"Следующие шесть месяцев будут катастрофическими. Это будет ад на земле", — добавил Бизли.

Погода в Афганистане становится холоднее. Жители сельских районов выстраиваются в длинные очереди за мукой, которую предоставляет ООН в рамках всемирной продовольственной программы.

Для миллионов в Афганистане эта гуманитарная помощь — единственный способ выжить зимой, но хватает ее не всем. Перед ООН стоит острая проблема: как увеличить поставки продуктов, чтобы помочь беспрецедентному числу жителей страны, оказавшихся на грани голода.

Дэвид Бизли призывает мировую элиту предпринять срочные действия.

"Мировым лидерам и миллиардерам: представьте, что речь идет о вашем маленьком сыне или дочери, или о вашем внуке, которому грозит смерть от голода. Вы сделаете все, что в ваших силах", — сказал представитель ООН.

"Мировое богатство сейчас — 400 триллионов долларов, поэтому позор нам всем. Если мы допускаем, что хоть где-то ребенок умирает от голода, позор нам. И неважно, где находится этот ребенок".

По оценкам ООН, для того, чтобы частично прокормить 23 млн нуждающихся в Афганистане, организации требуется 220 млн долларов в месяц.

Корреспондент Би-би-си Джон Симпсон не смог сдержать слез, передавая подробности ситуации в Афганистане в прямом эфире радиостанции Radio 4.

77-летний журналист, побывавший за свою карьеру в десятках военных зон, рассказал, как на днях приехал посмотреть на место, где стояли знаменитые Бамианские статуи Будды, разрушенные Талибаном 20 лет назад, и обнаружил там женщину, живущую в пещере.

Женщину звали Фатима, она была вдовой с семью детьми в возрасте от трех до 16 лет. Ее муж скончался от рака желудка.

До прихода Талибана Фатима зарабатывала тем, что пропалывала поля для местного фермера. Теперь из-за засухи работы для нее не было.

"У нее нет денег, ей приходится умолять людей дать ей топливо, чтобы разжечь огонь, и дать ей муку, которую во времена предыдущего правительства ей привозили".

На этих словах корреспондент не смог сдержать эмоций и попросил его извинить.

"It hasn't yet happened, but you know it's just around the corner"

