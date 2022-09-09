Администрация колонии отменила адвокатскую тайну в отношении Навального

Администрация владимирской колонии №6 заявила, что не будет соблюдать адвокатскую тайну в отношении политика Алексея Навального. Об этом политик рассказал в своем инстаграме, пишет портал "Новая газета. Европа".

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Сегодня Навального вызвали в колонии на комиссию. "Установлено, что вы не прекращаете заниматься своей преступной деятельностью, совершаете преступления прямо из мест лишения свободы. А с сообщниками общаетесь через адвокатов. Поэтому адвокатскую тайну в вашем отношении мы отменяем. Все входящие и исходящие адвокатские документы отныне будут подвергаться проверке длительностью три дня", — цитирует Навальный решение комиссии.

Администрация комиссии отказалась уточнить, какие именно преступления совершает Навальный. Политик также сообщил, что теперь он общается с адвокатами через двойное пластиковое стекло, внутри которого решетка.

Ранее Навального в четвертый раз поместили в штрафной изолятор. Он связал произошедшее с реакцией Кремля на то, что он "не угомонился" и продолжает призывать "вводить санкции против путинской элиты (список-6000)".