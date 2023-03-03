Администрация оккупированной части Запорожской области объявила Мелитополь столицей региона

Администрация оккупированной российскими войсками части Запорожской области Украины объявила, что столицей региона будет считаться Мелитополь.
Соответствующий указ за подписью Евгения Балицкого, возглавляющего оккупационную администрацию, вышел 3 марта. Этим же указом Бердянск и Энергодар получили статус городов областного значения.
На территории региона, цитирует документ ТАСС, образованы 13 районов. Их границы, также как и границы городов Бердянск и Энергодар, "определяются границами административного районирования Украинской ССР по состоянию на 16 сентября 1991 года".
Кроме того, в одном из приложений указа определяются новые границы Мелитополя — они расширены до побережья Азовского моря, в черту города включены несколько населенных пунктов.
Часть Запорожской области была оккупирована российскими войсками в ходе полномасштабного вторжения, начавшегося в феврале 2022 года. Крупнейший город и административный центр Запорожской области — Запорожье — захвачен не был. В сентябре власти РФ объявили об аннексии украинских территорий, занятых российскими войсками, в том числе и части Запорожской области.