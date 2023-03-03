Администрация оккупированной части Запорожской области объявила Мелитополь столицей региона

Администрация оккупированной российскими войсками части Запорожской области Украины объявила, что столицей региона будет считаться Мелитополь.

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Соответствующий указ за подписью Евгения Балицкого, возглавляющего оккупационную администрацию, вышел 3 марта. Этим же указом Бердянск и Энергодар получили статус городов областного значения.

На территории региона, цитирует документ ТАСС, образованы 13 районов. Их границы, также как и границы городов Бердянск и Энергодар, "определяются границами административного районирования Украинской ССР по состоянию на 16 сентября 1991 года".

Кроме того, в одном из приложений указа определяются новые границы Мелитополя — они расширены до побережья Азовского моря, в черту города включены несколько населенных пунктов.

Часть Запорожской области была оккупирована российскими войсками в ходе полномасштабного вторжения, начавшегося в феврале 2022 года. Крупнейший город и административный центр Запорожской области — Запорожье — захвачен не был. В сентябре власти РФ объявили об аннексии украинских территорий, занятых российскими войсками, в том числе и части Запорожской области.