Администрация Суэцкого канала планирует расширить русло
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Администрация Суэцкого канала заявила, что планирует расширить русло канала, при этом углублять его не будут. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы управления Усамы Рабиа.

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Он уточнил, что в настоящее время глубина канала достигает 24 метров.

Согласно информации компании-оператора канала Leth Agencies, с момента разблокировки канала через него прошли 357 судов, еще 206 ожидают очереди на проход канала.

23 марта контейнеровоз Ever Given, который шел из Китая в Роттердам, сел на мель и полностью заблокировал движение по Суэцкому каналу. Несколько сотен судов собрались в очередь. Утром 29 марта Ever Given вернули на фарватер, но позже судно снова застряло из-за плохой погоды. Навигация полностью возобновилась к вечеру этого дня.

Накануне, 1 апреля, советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш заявил, что владелец судна Ever Given, перекрывшего на неделю Суэцкий канал, намерен мирным путем разрешить вопрос с компенсацией.

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Gazeta.ru

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