Адмирал США: Стратегическое сдерживание может оказаться несостоятельным из-за РФ

Концепция стратегического сдерживания может оказаться несостоятельной в условиях быстрого роста угроз со стороны Китая и России. Такое мнение высказал глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард, выступая на симпозиуме по космической и противоракетной обороне в Хантсвилле (штат Алабама). Его слова привела в четверг, 12 августа, пресс-служба Пентагона.

If you missed Adm. Charles Richard, #USSTRATCOM Commander, at the Space & Missile Defense Symposium 2021 earlier today, you can watch the speech here:#Deterrence #Assurance #SMDSymposium https://t.co/w9SAEDv1Un