Адвокат: Ивана Сафронова обвинили в продаже данных о российских войсках в Сирии за $248

ФСБ завершила расследование дела бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, который с июля прошлого года находится в СИЗО по обвинению в госизмене, сообщают СМИ. В деле появился новый эпизод: по версии следствия, Сафронов не только передал секретные документы чешским спецслужбам, но еще и некую информацию о российских вооруженных силах в Сирии политологу Демури Воронину, говорит адвокат журналиста. Сафронов вину отрицает.

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В понедельник Интерфакс, ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на свои источники сообщили, что следственные действия по делу завершены. "Следственные действия, связанные со сбором доказательств по уголовному делу, завершены. В настоящее время обвиняемый и адвокаты приступили к ознакомлению с материалами", — сказал собеседник Интерфакса.

Адвокат журналиста Дмитрий Талантов подтвердил ТАСС и РИА "Новости", что юристы начали знакомиться с материалами дела, но отказался от других комментариев. По оценкам адвоката, в суд для рассмотрения по существу дело Сафронова поступит не раньше весны следующего года.

Во вторник другой адвокат журналиста — Иван Павлов — сообщил, что в окончательном обвинении был добавлен новый эпизод.

"Помимо эпизода с передачей информации "представителю чешской разведки" появился еще один: по версии следствия в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД Германии. По мнению ФСБ, переданные сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии. Согласно обвинению, за эту информацию Воронин выплатил Сафронову вознаграждение в размере 248 долларов", — написал адвокат в своем телеграм-канале.

Воронин, имеющий двойное гражданство России и Германии, был арестован по делу о госизмене в Москве в феврале 2021 года.

"По некоторым данным, после задержания он дал выгодные следствию признательные показания", — написал Павлов.

Талантов ранее сообщил в "Фейсбуке", что обратился в суд с жалобой на действия следователя, который запретил ему делать какие-либо записи при изучении материалов дела Сафронова.

"Если передо мной лежит "секретный" том или документ, следователь просто не дает мне взять в руку ручку и листок. А если я все-таки делаю самую безобидную запись — вырывает лист и приобщает его к "секретной" тетради, которую запирает в сейф", — написал Талантов.

Адвокаты Сафронова уже жаловались на действия следователей и администрации СИЗО "Лефортово", где журналист находится под арестом.

В июле адвокат Иван Павлов рассказал, что Сафронова перевели в камеру с усиленными мерами безопасности и начали регулярно обыскивать, а в середине октября адвокат Дмитрий Катчев сообщил, что следователь ФСБ потребовал от администрации СИЗО изымать у журналиста всю входящую и исходящую корреспонденцию.

Дело Сафронова

Иван Сафронов десять лет работал специальным корреспондентом — сначала в "Коммерсанте", а затем в "Ведомостях". Как военный обозреватель он освещал работу оборонно-промышленного комплекса, космическую промышленность, экспорт российского оружия и военно-техническое сотрудничество России с зарубежными партнерами.

В мае 2020 года Сафронов перешел на работу в "Роскосмос", став советником главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, а 7 июля его задержала ФСБ по подозрению в госизмене. В тот же день Сафронова арестовали и вскоре обвинили в передаче секретных сведений чешским спецслужбам.

По версии следствия, в 2012 году журналист был завербован чешской разведкой, а в 2017 году якобы передал некоему чешскому разведчику секретные данные о российском военно-техническом сотрудничестве со странами Ближнего Востока и Африки.

Сафронов вину не признает, утверждая, что его уголовное преследование связано с журналистской деятельностью. От сделки со следствием он отказался.

СМИ предполагали, что Сафронова могли заподозрить в госизмене из-за его дружбы с чешским журналистом Мартином Ларишем. Тот в интервью Би-би-си отрицал причастность к чешской разведке.

В конце апреля против одного из адвокатов Сафронова — главы правозащитной "Команды 29" Ивана Павлова — возбудили уголовное дело о разглашении данных предварительного расследования. 16 июля Роскомнадзор заблокировал сайт "Команды 29" по требованию прокуратуры, посчитавшей, что проект связан с чешской "нежелательной организацией", а через несколько дней сайт объявил о прекращении работы.

В начале сентября Павлов уехал из России в Грузию. На прошлой неделе стало известно, что адвоката объявили в розыск.