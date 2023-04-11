Адвокат российского оппозиционного политика Алексея Навального предполагает, что его подзащитного могут в тюрьме отравлять маленькими порциями яда. По его информации, в ночь с 7 на 8 апреля оппозиционеру вызывали в камеру скорую помощь "из-за вновь обострившийся после очередного ШИЗО болезни желудка".

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Адвокат Навального: мы не исключаем, что его просто притравливают

Адвокат российского оппозиционного политика Алексея Навального предполагает, что его подзащитного могут в тюрьме отравлять маленькими порциями яда. По его информации, в ночь с 7 на 8 апреля оппозиционеру вызывали в камеру скорую помощь "из-за вновь обострившийся после очередного ШИЗО болезни желудка".

"На вопрос: "Так чем я болею?" врач колонии отвечает ему: "Так весна же, у всех обострения". Глядя на вопиющую и очень странную ситуацию вокруг здоровья Навального, с приступами, признаков которых никогда не было, мы не исключаем, что его просто "притравливают" с тем, чтобы его здоровье ухудшалось не резко, а постепенно, но неуклонно. Это может звучать как бред и паранойя для кого-то другого, но не для Навального после "Новичка". Мы будем требовать проведения токсикологических и радиологических исследований, — написал Кобзев в своем Twitter.

На вопрос: "Так чем я болею?", врач колонии отвечает ему: "так весна же, у всех обострения".

Глядя на вопиющую и очень странную ситуацию вокруг здоровья Навального, с приступами, признаков которых никогда не было, мы не исключаем, что его просто "притравливают" — Вадим Кобзев (@advokatkobzev) April 11, 2023

По данным адвоката, за 15 суток в ШИЗО Навальный похудел на 8 килограммов. Мать отправляет ему бандероли с лекарствами, но колония не забирает их с почты, и они возвращаются обратно.

11 апреля в соцсетях политика снова появилась информация, что его отправили в штрафной изолятор и ужесточили условия: ограничили в покупке еды, "почти полностью убрали время на письма", а прогулку перенесли с дневного времени на 7 утра.