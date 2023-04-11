Адвокат Навального: мы не исключаем, что его просто притравливают
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Адвокат российского оппозиционного политика Алексея Навального предполагает, что его подзащитного могут в тюрьме отравлять маленькими порциями яда. По его информации, в ночь с 7 на 8 апреля оппозиционеру вызывали в камеру скорую помощь "из-за вновь обострившийся после очередного ШИЗО болезни желудка".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Адвокат Навального: мы не исключаем, что его просто притравливают

Адвокат российского оппозиционного политика Алексея Навального предполагает, что его подзащитного могут в тюрьме отравлять маленькими порциями яда. По его информации, в ночь с 7 на 8 апреля оппозиционеру вызывали в камеру скорую помощь "из-за вновь обострившийся после очередного ШИЗО болезни желудка".

"На вопрос: "Так чем я болею?" врач колонии отвечает ему: "Так весна же, у всех обострения". Глядя на вопиющую и очень странную ситуацию вокруг здоровья Навального, с приступами, признаков которых никогда не было, мы не исключаем, что его просто "притравливают" с тем, чтобы его здоровье ухудшалось не резко, а постепенно, но неуклонно. Это может звучать как бред и паранойя для кого-то другого, но не для Навального после "Новичка". Мы будем требовать проведения токсикологических и радиологических исследований, — написал Кобзев в своем Twitter.

По данным адвоката, за 15 суток в ШИЗО Навальный похудел на 8 килограммов. Мать отправляет ему бандероли с лекарствами, но колония не забирает их с почты, и они возвращаются обратно.

11 апреля в соцсетях политика снова появилась информация, что его отправили в штрафной изолятор и ужесточили условия: ограничили в покупке еды, "почти полностью убрали время на письма", а прогулку перенесли с дневного времени на 7 утра.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
Что нужно подростку, чтобы успешно и без стресса выучить учебный материал
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3
Будни курьера — какие они?
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома