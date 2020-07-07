Адвокат: Журналиста Сафронова подозревают в передаче данных разведке Чехии

Журналиста Ивана Сафронова подозревают в передаче секретных данных разведке Чехии, действовавшей под руководством США, сообщал адвокат Иван Павлов, передает издание Meduza.

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Следствие считает, что Сафронов был завербован в 2012 году, а в 2017 году он передал секретные данные о военном сотрудничестве России с ближневосточной и африканской страной. Павлов отметил, что дело было возбуждено за день до ареста, но в нем уже семь томов.

“Такое редко бывает даже спустя годы предварительного следствия. За вашим коллегой очень долго следили”, — сказал адвокат журналистам.

Как уже сообщалось, 7 июля был задержан журналист и советник главы “Роскосмоса” Иван Сафронов. Он много лет работал как спецкор в “Коммерсанте” и “Ведомостях”. Чаще всего он писал о военных делах России и космосе, в том числе о международных контрактах на поставку вооружений.

В 2019 году власти хотели привлечь издательский дом “Коммерсант” к административной ответственности за разглашение сведений, составляющих гостайну. Это было связано со статьей, в которой соавтором был Сафронов. Издание сообщало, что Египет собирается купить у России партию Су-35. Позже статья исчезла, а в мае того же года Сафронов был уволен из “Коммерсанта” из-за статьи о возможном уходе Валентины Матвиенко из Совета Федерации, так как акционеры сочли её заказной. Журналисты обвинили акционеров в давлении на редакцию.