Адвоката Бабарико и Колесниковой хотят лишить лицензии

Юриста Александра Пыльченко обвинили в призывах к "разоружению воинских подразделений" после его высказывания о жестоком обращении с задержанными на протестах в Беларуси.

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В Беларуси хотят лишить адвокатской лицензии Александра Пыльченко — защитника белорусских оппозиционеров Виктора Бабарико и Марии Колесниковой. Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности пришла к выводу, что действия Пыльченко "являются дискредитирующими звание адвоката и адвокатуру, что относится к проступку, не совместимому со званием адвоката, и влечет прекращение действия лицензии", сообщает пресс-служба министерства юстиции Беларуси в четверг, 15 октября.

В документе говорится, что Александр Пыльченко "допустил в СМИ некомпетентные комментарии и фактически призывал к противоправным действиям, в том числе к "блокированию и разоружению воинских подразделений", говорится далее в заявлении. Заявления Пыльченко "вводят общественность в заблуждение относительно полномочий государственных органов и не согласуются с процессуальными нормами", считает комиссия.

Лишение лицензии также грозит адвокату Юлии Леванчук. Она защищает, в частности, избитого владельца цветочного магазина Максима Хорошина, который дарил цветы женщинам во время акций протеста и сам участвовал в мирных маршах.

Пыльченко пояснил решение комиссии

Александр Пыльченко пояснил в интервью порталу Tut.by, что для окончательного решения вопроса о лишении его лицензии 16 октября соберется "коллегия в министерстве", в постановлении которой будет указана дата лишения адвокатской лицензии.

В поле зрения Минюста оказался комментарий Tut.by, в котором Пыльченко заявил, что генпрокурор Беларуси в соответствии со своими полномочиями должен возбудить уголовные дела по фактам избиения мирных граждан, жестокого и бесчеловечного обращения с задержанными на протестах 9-12 августа в РУВД и ИВС. Юрист также отметил, что Генпрокуратура должна отстранить от должностей на время проверки министра внутренних дел, его заместителей и начальника ИВС до установления их причастности или непричастности к произошедшему.

Протесты в Беларуси

В Беларуси уже более двух месяцев продолжаются массовые акции протеста против официальных итогов выборов президента, прошедших 9 августа. Согласно им, Александр Лукашенко, правящий с 1994 года, набрал более 80 процентов голосов. За время протестов, которые власти пытаются подавить с беспрецедентной жестокостью, в стране погибли несколько человек, сотни людей были ранены и более 10 тысяч задержаны.