Адвоката и бывшего игрока "Что? Где? Когда?" Илью Новикова объявили в розыск в России

Адвокат и бывший участник игры "Что? Где? Когда?" Илья Новиков, которого ранее признали "иноагентом", объявлен в розыск по уголовному делу.

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Карточка Новикова появилась в электронной базе МВД России, первым на это обратило внимание издание "Верстка". В карточке указано, что адвокат разыскивается по статье Уголовного кодекса, по какой именно — не уточняется.

"Пишут, что МВД России объявило меня в розыск в Москве. Им лучше встать в очередь за минобороны России, которое одновременно пытается меня убить своими ракетами в Киеве", — прокомментировал это Новиков в "Твиттере".

Новиков уже долгое время живет в Украине. При этом он жестко критикует российские власти и комментирует события, связанные с войной.

В российских судах он неоднократно защищал украинцев, в том числе летчицу Надежду Савченко, режиссера Олега Сенцова и моряков, захваченных в Керченском проливе. В настоящее время Новиков входит в команду защитников бывшего президента Украины Петра Порошенко, подозреваемого в госизмене.

В прошлую пятницу, 25 ноября, минюст России внес Новикова в реестр физлиц-"иноагентов", указав в качестве причины "осуществление политической деятельности", а в сведениях об иностранных источниках — Украину.

Утром в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своем телеграм-канале пост Новикова в "Твиттере", опубликованный в сентябре 2021 года. В нем с использованием матерного слова адвокат комментировал заявление министерства об "освободительном походе" Красной Армии "на территории Польши" в 1939 году.

Новиков получил известность как участник телевизионной игры "Что? Где? Когда?". Адвокат был знатоком клуба с 2002-го по 2016 год и стал обладателем "Бриллиантовой совы" (наивысшая награда клуба) и двух "Хрустальных сов".

Весной этого года в розыск был объявлен еще один популярный участник телеигры "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров. Его обвинили в "реабилитации нацизма" за пост о маршале Жукове, которого Аскеров называл "мародером".

В качестве адвоката Новиков также защищал чеченского правозащитника Оюба Титиева, фигуранта "московского дела" Егора Жукова и структуры политика Алексея Навального.