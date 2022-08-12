Аэропорт Амстердама выплатит компенсации пассажирам, не успевшим на рейс из-за очередей

За два года пандемии Скипхол, как и другие аэропорты, сократил часть сотрудников из-за падения спроса на перелеты. В последние месяцы из-за снятия антиковидных ограничений поток туристов заметно вырос, но аэропорты по всей Европе оказались не готовы к всплеску спроса. Это привело к возникновению серьезных очередей, в которых пассажиры проводили по несколько часов и в итоге опаздывали на свои рейсы.

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Один из крупнейших аэропортов Европы, амстердамский Скипхол, выплатит компенсации пассажирам, вовремя прибывшим в терминал, но не успевшим к выходу на посадку из-за беспрецедентных очередей. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление аэропорта.

"Многие люди действительно с нетерпением ждали отпуска за границей, особенно после двух лет Covid-19. Нам очень жаль, что некоторые люди пропустили свой рейс из-за длинной очереди на контроль безопасности. В эти особые времена и в этих особых обстоятельствах мы не должны допустить, чтобы эти люди остались без поддержки", — заявил генеральный директор Schiphol Дик Беншоп.

Как уточняет Associated Press, компенсации предназначены для пассажиров с билетами на рейсы с 23 апреля по 11 августа, которые прибыли в Схипхол вовремя, но пропустили свой рейс, застряв в очереди. Выплата покрывает, в том числе, бронирование нового рейса, дополнительные транспортные расходы и расходы на проживание.

В аэропорту Амстердама не сообщили, во сколько обойдется программа компенсационных выплат.