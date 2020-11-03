АЭС в Островце включена в энергосистему Беларуси

Введение в строй первой в Беларуси атомной электростанции вызвало острую критику балтийских стран. Литовские власти считают, что проект осуществлялся с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики.

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Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) включен в объединенную энергосистему страны. Об этом сообщила во вторник, 3 ноября, пресс-служба министерства энергетики республики. Речь идет о пробном включении станции с последующим проведением испытаний.

Первая для страны АЭС является крупнейшим экономическим проектом России и Беларуси. У станции два реактора ВВЭР-1200 общей мощностью 2400 МВт. Строительство первого энергоблока стартовало в ноябре 2013 года, в октябре 2020-го был запущен его ядерный реактор. Официальная церемония запуска энергоблока №1 БелАЭС назначена на 7 ноября. Второй энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в мае 2022 года.

Строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области, в 50 километрах от Вильнюса, с самого начала вызывало острую критику у властей Литвы. В Вильнюсе считают, что проект БелАЭС осуществлялся с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас назвал БелАЭС угрозой для национальной безопасности. Он отдал распоряжение литовскому оператору передачи электроэнергии блокировать доступ белорусской энергосистемы к литовскому энергетическому рынку. По мнению Вайчюнаса, эта мера будет гарантией того, что электроэнергия, выработанная на Белорусской АЭС, не попадет на рынок стран Балтии.

Правительство Латвии 3 ноября тоже утвердило поправки к правилам торговли и использования электроэнергии, чтобы предотвратить поступление в страну электроэнергии, произведенной на АЭС в Островце. Поправки предусматривают, в частности, подтверждение Россией того, что поступающая от нее в Латвию электроэнергия произведена в РФ.