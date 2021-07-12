Афганистан: талибы пытаются взять столицы трех провинций; командующий силами США сдает пост

По мере того, как США сворачивают свою операцию в Афганистане, талибы усиливают натиск на правительственные силы: в понедельник стало известно, что они окружили важный центр, город Газни, и вошли в его пригороды; тем временем командующий силами США в Афганистане генерал Остин Миллер символически сдал свой пост.

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Как сообщают в понедельник мировые агентства со ссылкой на местные власти, отряды радикального исламистского движения "Талибан" (признано в России экстремистским и запрещено) окружили город Газни - центр одноименной провинции, лежащей к юго-западу от Кабула - и ведут бои в его пригородах.

"Ситуация в Газни очень тяжелая. Талибы укрываются в жилых домах и стреляют по правительственным силам, и это очень усложняет действия правительственных сил против талибов", - цитирует агентство Рейтер члена совета провинции Газни Хасана Резаи.

Газни расположен на дороге, ведущей из Кабула на юг, в провинцию Кандагар и далее в Пакистан. Там продолжаются бои за город Кандагар.

"В последние четыре дня талибы атакуют Кандагар с запада. Афганские силы безопасности, включая спецназ, пытаются их отбросить", - цитирует Рейтер участника боев и бывшего депутата парламента Хамидзая Лалая. Минобороны Афганистана говорит, что наносит по талибам авиаудары и проводит наземные операции, и в целом, как уверяет министерство, ситуация в Кандагаре остается под контролем правительства.

В воскресенье правительственные силы при поддержке авиации отбили атаку талибов на город Талукан - центр провинции Тахар на границе с Таджикистаном.

За несколько дней до того талибы вошли в Калаи-Нау - административный центр провинции Бадгис на границе с Туркменистаном, но были выбиты оттуда.

Пока талибы не взяли ни один из административных центров афганских провинций, но быстро развивают наступление вокруг них, беря под контроль менее крупные города, села и целые районы.

В июньском докладе Совета Безопасности ООН говорилось, что "Талибан" контролирует 50-70% территории Афганистана вне крупных городов и 57% районных центров.

Это наступление талибы развернули после того, как новый президент США Джо Байден в апреле объявил, что Америка выведет свои части из Афганистана к 11 сентября этого года.

В понедельник в Кабуле прошла церемония, символизирующая конец 20-летней войны США в Афганистане: командующий американским контингентом в этой стране генерал Остин Миллер официально оставил свой пост.

Большая часть американских сил покинет Афганистан к концу лета, но небольшой контингент под командованием контр-адмирала Питера Вейсли все же останется: он будет охранять посольство США и аэропорт в Кабуле.

Техническую поддержку афганских правительственных сил, в том числе обслуживание авиации, будет обеспечивать базирующийся в Катаре бригадный генерал Кёртис Баззард.

Кроме того, США намерены и после ухода бороться с террористическими исламистскими структурами в Афганистане, а для этого при необходимости наносить по ним авиаудары.

В начале прошлого года США заключили с талибами мирное соглашение, согласно которому "Талибан", в частности, обещал, что не позволит членам "Аль-Каиды" и "Исламского государства/ИГИЛ" (организации, признанные экстремистскими и запрещенные во многих странах, включая Россию) использовать территорию Афганистана как базу для организации акций против США и их союзников. Это соглашение в любом случае уже фактически разорвано.

На прошлой неделе переговоры с "Талибаном" в очередной раз провело и российское руководство в лице спецпредставителя российского президента по Афганистану Замира Кабулова. Как объявил российский МИД, на встрече "была подчеркнута твердая решимость группировки бороться с угрозой ИГИЛ в Афганистане и искоренять наркопроизводство на территории страны".

США, однако, не верят, что талибы и в самом деле будут мешать "Аль-Каиде" и тому подобным организациям организовывать теракты из Афганистана.

По оценке экспертов ООН, в Афганистане находятся 8000-10000 иностранных боевиков, исламских радикалов, и со многими из них талибы тесно сотрудничают и поддерживают дружеские отношения.