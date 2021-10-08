Афганистан: во время пятничной молитвы в Кундузе взорвали мечеть, десятки погибших

По словам местных властей, террорист-смертник совершил нападение на шиитскую мечеть в городе Кундуз на севере Афганистана. Взрыв произошел во время пятничной молитвы, в результате чего погибло не менее 50 человек.

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В соцсетях появились фотографии с места происшествия, на которых видны тела и обломки мечети.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.

"Сегодня днем произошел взрыв в мечети наших соотечественников-шиитов … в результате чего ряд наших соотечественников стали мучениками и были ранены", — сообщил в "Твиттере" официальный представитель "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в России) Забихулла Муджахид.

Мусульманские экстремисты-сунниты, включая местную группировку "Исламского государства" (организация запрещена в России), считают шиитов еретиками.

Подразделение ИГ "Исламское государство — Хорасан" активно противостоит "Талибану". В последнее время исламисты совершили несколько похожих нападений, в основном на востоке страны.

"Талибан" против "Исламского государства"

Как сообщает корреспондент Би-би-си в соседнем Пакистане Секундер Кермани, взрыв мечети в Кундузе несет все признаки действий "ИГ-Хорасан". Группировка нанесла аналогичный удар по аэропорту Кабула в августе.

В прошлом группировка неоднократно наносила удары по афганскому шиитскому меньшинству: террористы-смертники взрывали мечети, спортивные клубы и школы. В последние недели ИГ также активизировало кампанию нападений на талибов.

В воскресенье боевики нанесли удар по религиозной процессии в Кабуле, на которой присутствовали ряд высокопоставленных лидеров "Талибана". В восточных провинциях Нангархар и Кунар, где позиции "ИГ-Хорасан" до недавнего времени были довольно сильны, также произошло несколько нападений.

Если окажется, что за нападением на мечеть в Кундузе также стоит ИГ, это означает, что группировка расширяет свое присутствие в стране.

Хотя талибы утверждают, что арестовали десятки членов ИГ и предположительно убили многих других, подозреваемых в связях с группировкой, при этом они преуменьшают угрозу, которую представляет ИГ.

Многие афганцы надеялись, что захват власти талибами по крайней мере принесет мир, пусть и при более авторитарном режиме. "Талибан" стремительно Афганистан взял под свой контроль после ухода иностранных войск в августе этого года.

Однако, судя по всему, обещания талибов наладить в стране мирную жизнь воплотить в жизнь будет непросто, подчеркивает корреспондент Би-би-си.