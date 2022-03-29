Афганским женщинам запретили летать на самолете без мужчин

Запрещенное в России движение "Талибан" теперь не позволяет афганским женщинам летать на самолете без сопровождения родственника мужского пола, передает телеканал Euronews.

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Как сообщают иностранные агентства, соответствующее распоряжение поступило авиакомпаниям от имени Министерства по поощрению добродетели и удержанию от порока.

Согласно источникам в правительстве талибов, на рейсы не допускают даже имеющих двойное гражданство женщин, пытающихся выехать в свои страны, в том числе в Канаду.

На улицы вышли возмущенные женщины.

В последнее время талибы ужесточают правила, ограничивающие права женщин.

Ранее девочкам средних и старших классов запретили посещать школы.

Кроме того отныне посещать парки развлечений в Кабуле мужчины и женщины будут раздельно исходя из дня недели. При этом женщины все равно обязаны носить хиджабы.