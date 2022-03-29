Афганским женщинам запретили летать на самолете без мужчин
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Запрещенное в России движение "Талибан" теперь не позволяет афганским женщинам летать на самолете без сопровождения родственника мужского пола, передает телеканал Euronews.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как сообщают иностранные агентства, соответствующее распоряжение поступило авиакомпаниям от имени Министерства по поощрению добродетели и удержанию от порока.

Согласно источникам в правительстве талибов, на рейсы не допускают даже имеющих двойное гражданство женщин, пытающихся выехать в свои страны, в том числе в Канаду.

На улицы вышли возмущенные женщины.

В последнее время талибы ужесточают правила, ограничивающие права женщин.

Ранее девочкам средних и старших классов запретили посещать школы.

Кроме того отныне посещать парки развлечений в Кабуле мужчины и женщины будут раздельно исходя из дня недели. При этом женщины все равно обязаны носить хиджабы.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя