"Агентство": популярные российские "военкоры" зарабатывают на своих каналах около 10 тысяч евро в месяц

Владельцы крупнейших Telegram-каналов, освещающих вторжение в Украину с пророссийских позиций, зарабатывают на рекламе около 10 тысяч евро в месяц, выяснило "Агентство". При этом многие "военкоры" одновременно работают в прокремлевских СМИ.

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Свои расчеты "Агентство" основывает на анализе рекламных интеграций с января по конец июля. Количество таких постов издание выяснило с помощью сервиса TGStat, а стоимость размещения одной подобной публикации узнало у самих каналов.

Журналисты проанализировали пять крупных Telegram-каналов:

"военкор" государственной телерадиокомпании ВГТРК Александр Сладков (1,05 млн подписчиков) зарабатывает около 15,7 тыс. евро в месяц. Стоимость одной рекламной интеграции в канале "Сладков+" составляет примерно 1080 евро;

ещё один "военкор" ВГТРК, Евгений Поддубный (850 тыс. подписчиков), ежемесячно получает от рекламы 12,8 тыс. евро, стоимость одной интеграции составляет 980 евро;

проекту WarGonzo (1,27 млн подписчиков) под руководством Семена Пегова реклама каждый месяц приносит по 11,8 тыс. евро. Также "военкор" продает сувениры под собственным брендом, доходы от продажи которой оценить не представляется возможным;

"военкор" газеты "Комсомольская правда" Александр Коц (646 тыс. подписчиков) зарабатывает на рекламе порядка 8,2 тыс. евро ежемесячно;

"военкор" Юрий Котенок (420 тыс. подписчиков) получает благодаря подобным постам по 4,9 тыс. евро в месяц.

Чаще всего "военкоры" рекламируют другие Telegram-каналы, а также производителей холодного оружия.

Ни один из "военкоров", чьи каналы анализировало "Агентство", не ответил на вопросы журналистов и просьбы о комментарии.