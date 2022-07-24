Агентство "Сохнут" готовится к переезду московского офиса в Израиль

Еврейское агентство для Израиля ("Сохнут") после требования Минюста РФ закрыть организацию в России разрабатывает секретный план по релокации своего московского офиса в Израиль. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

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Агентство, оказывающее помощь с репатриацией в Израиль, начало разработку плана по дистанционному управлению этим процессом, пишет издание. "Сотрудники Еврейского агентства, образно говоря, собирают вещи и переоценивают свои проблемы и работу", - рассказал источник The Jerusalem Post.

Организация пока не видит решения "сложной правовой ситуации" в России, поэтому было принято решение создать систему, позволяющую подавать заявки на репатриацию дистанционно. Несмотря на то, что технически процедуру репатриации можно перевести на онлайн-платформу, это вызовет трудности у пожилых людей, отмечает издание. Источник в агентстве предсказал, что без возможности работать в России уровень иммиграции в ближайшие годы резко снизится.

По данным The Jerusalem Post с начала российского вторжения в Украину заявки на репатриацию подали около 30 000 граждан России, около 5000 россиян с тех пор получили разрешение. Ежедневно в российские офисы обращаются около тысячи человек, пишет издание.

Израиль надеется решить вопрос дипломатией

О том, что Минюст России подал иск о ликвидации организации "Сохнут", стало известно 21 июля из сообщения Басманного суда, который рассмотрит дело 28 июля. В суде заявили, что претензии "связаны с нарушением российского законодательства" - каким именно, представители российских властей не уточнили. В Кремле заявили, что иск Минюста не связан с эмиграцией и России и "утечкой мозгов".

Как писал в июле The Jerusalem Post со ссылкой на источник, претензии носят политический характер, и могут быть разрешены только при участии израильских властей. Министр по вопросам алии и интеграции Пнина Тамено-Шете заявила, что власти страны предпринимают дипломатические усилия для разрешения ситуации.

По данным The Times of Israel, израильский МИД уже начал переговоры с Россией, а израильский посол Александр Бен Цви встречался с замминистра иностранных дел РФ Леонидом Богдановым. Премьер-министр Израиля Яир Лапид также заявил, что в Россию направлена делегация для переговоров.