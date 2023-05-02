"Агентство": Спецслужбы РФ внедрили агента в Фонд Немцова

Задержанный в феврале 2022 года в Польше испанско-российский журналист Пабло Гонсалес отправлял неизвестному адресату отчеты с мероприятий Фонда Немцова. Польское следствие считает его вероятным агентом ГРУ.

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По информации издания "Агентство", польские следователи обнаружили в деле российско-испанского журналиста Пабло Гонсалеса, задержанного в феврале 2022 года, свидетельства его слежки за журналисткой и основателем Фонда Бориса Немцова Жанной Немцовой. В сообщениях, найденных на цифровых носителях Гонсалеса, он "детально описывал деятельность Немцовой и ее друзей, сотрудников и партнеров фонда, а также студентов летней школы журналистики, в которой принимал участие", пишет издание во вторник, 2 мая, со ссылкой на источник в фонде.

Такие отчеты испанский журналист отправлял неизвестному адресату с момента знакомства с Немцовой в 2016 году. Среди прочего, он передавал данные об участниках организованной фондом летней школы журналистики, а также давал оценки известным людям, с которыми познакомился на других мероприятиях фонда, в частности, адвокату Илье Новикову и оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе, пишет "Агентство". Кроме того, по данным журналистов, Гонсалес писал отчеты об участии в европейских конференциях, где выступал в качестве модератора, а также составил досье на польскую девушку, с которой встречался в последние годы.

Кроме того, обнаружены сообщения с просьбами испанского журналиста компенсировать расходы, связанные с внедрением в окружение Немцовой, их адресат при этом неизвестен, отмечается далее. Отдельное обвинение Гонсалесу планируют предъявить за незаконный доступ к личной информации Жанны Немцовой, следствие обнаружило у него письма ее отца, предположительно, скопированные с ее ноутбука.

В Фонде Немцова в ответ на запрос DW заявили: "Пабло не имел доступа ни к какой внутренней информации фонда. Он участвовал в открытых мероприятиях как и другие журналисты".

Обладатель российского и испанского гражданства Пабло Гонсалес работал журналистом с 2014 года, специализируясь на темах российской аннексии Крыма, конфликтах на востоке Украины, в Косово, Нагорном Карабахе и Приднестровье. Среди прочего, он сотрудничал с испанской газетой Público, агентством EFE, DW и "Голосом Америки", а также баскским изданием Gara. Он был задержан 28 февраля 2022 года в польском Пшемысле близ границы с Украиной, из которой выехал незадолго до этого по требованию СБУ. Власти Польши заявили о подозрении в сотрудничестве Гонсалеса с Главным разведывательным управлением (ГРУ) Генштаба РФ.

С тех пор в Польше продолжается следствие по его делу. В конце февраля 2023 года его арест был продлен до 24 мая. Арест Гонсалеса осудили международные организации "Репортеры без границ", Amnesty International и Международная федерация журналистов (IFJ). В начале марта Пабло Гонсалеса объявили лауреатом испанской премии Llibertat d'Expressió 2023, сообщает портал Valenciaplaza. Испанский союз журналистов призвал освободить его и провести справедливое судебное разбирательство. Премия будет вручена 3 мая, указывается в статье.