"Агентство": в 2022 году Россия заработала рекордную сумму на экспорте углеводородов

Российский экспорт нефти, нефтепродуктов и газа в прошлом году в денежном выражении составил 383,7 млрд долларов (358,7 млрд евро), пишет "Агентство" со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы РФ. Это рекордный показатель как минимум с 1995 года (более ранних данных нет в базе Росстата).

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В 2022 году поставки углеводородов на иностранные рынки увеличились в денежном выражении на 43% в сравнении с предшествующим годом. Предыдущий рекорд был поставлен в 2013 году, когда экспорт нефти, нефтепродуктов и природного газа принес России 376 млрд долларов.

"Агентство" объясняет рост российских нефтегазовых доходов рыночной конъюнктурой: средняя цена нефти марки Urals в 2022 году выросла более чем на 10%, объем поставок — на 7,6%. Экспорт газа, напротив, упал на 46%, однако это компенсировали высокие цены в Европе. Так, экспортная выручка "Газпрома" в прошлом году могла почти удвоиться в сравнении с показателями 2021 года.

Около трети "непредвиденных" доходов российские власти накопили в "теневых" резервах в офшорах, утверждает Bloomberg. Журналисты издания подсчитали, что около 80 млрд долларов (74,8 млрд евро), полученных от продажи нефти, нефтепродуктов и газа в 2022 году, Россия хранит за рубежом в виде наличных, инвестиций в компании и недвижимость.

"Накопление международных активов было вынужденным, а не запланированным. Санкции привели к сокращению импорта, в то время как цены на сырьевые товары увеличили экспорт", — считает экономист Александр Исаков. Его коллега Сергей Гуриев назвал накопление "теневых" резервов "вполне возможным". "Главный вопрос заключается в том, в какой степени этих резервов будет достаточно для финансирования дефицита бюджета в 2023 году", — подчеркнул эксперт.

Находящиеся за рубежом российские активы могут стать целью для оппонентов Кремля, рассуждающих об их использовании для восстановления Украины, пишет Bloomberg. При этом неизвестно, где на самом деле оказались деньги и кто их формально контролирует.

Как отмечают эксперты, успех 2022 года вряд ли повторится для России в 2023-м: Евросоюз ввел эмбарго и потолок цен на сырую нефть и нефтепродукты из РФ, США и Великобритания отказались от российской нефти еще прошлой весной. Более того, за первые два месяца этого года средняя цена Urals упала почти в два раза. "Газпром" из-за падения цен на газ и потери европейского рынка потеряет, по разным оценкам, от 26,5 до 40 млрд долларов.