Агрессивный водитель с Елгавского шоссе оштрафован на 200 евро

После общественного резонанса вокруг видео, на котором заснят водитель BMW, пытающийся совершить неразрешенный обгон по обочине Елгавского шоссе, полиция оштрафовала агрессора на 200 евро, сообщили порталу DELFI в Управлении Земгальского региона Государственной полиции.

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Полиция выяснила личность нарушителя в среду, 17 июня. Им оказался рожденный в 1983 году рижанин, он ранее был оштрафован за нарушения правил дорожного движения. За агрессивную езду и несоблюдение разметки мужчина оштрафован на 200 евро.