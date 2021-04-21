Акции за Навального: в городах России задерживают активистов

В среду, 21 апреля, президент РФ Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию, а сторонники оппозиционного политика Алексея Навального объявили о проведении акций в поддержку своего лидера. Сейчас Навальный находится в тюремной больнице во Владимирской области в тяжелом состоянии, его врачей к нему не пускают. DW следит за событиями этого дня.

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В екатеринбургском Штабе Навального проходит обыск

В Штаб Навального в Екатеринбурге пришла с обыском полиция, пишет "Урал. МБХ медиа" со ссылкой на координатора Алексея Гресько. "Обыск проходит в отсутствие сотрудников штаба в обыскиваемом помещении", — сообщает издание в Telegram.

В Хабаровске и Владивостоке после размещения спецтехники и перекрытия центральных площадей и улиц организаторы перенесли точки сбора. По данным "Новой газеты", во Владивостоке задержаний пока нет, но уже несколько часов в центре города стоят десятки автозаков, полицейских автомобилей и машин Росгвардии. Тем временем в Петропавловске-Камчатском в акции участвуют около 30-40 человек.

⚡️Власти бросили все силы на то, чтобы в рабочий день перекрыть центральные улицы. Их тактика — разделить нас на мелкие группы. Мы учитываем это и будем корректировать план действий. ‼️Координируемся только в нашем телеграм-канале: https://t.co/v60b83Icoa pic.twitter.com/DM7n3CLOwI — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) April 21, 2021

Любовь Соболь, задержанную в Москве не представившимися сотрудниками в штатском, а также сотрудниками 2-го спецполка, привезли к ОДВ Донской и держат уже почти два часа в холодном автобусе, не оформляя протоколов доставления и задержания. Причина задержания также не называется, сообщается в Twitter политика.

Из ОВД Донской https://t.co/k5Kor6gN5q — Соболь Любовь (@SobolLubov) April 21, 2021

На Дворцовой площади в Петербурге репетируют парад

Издание SOTA пишет о внезапной репетиции парада на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

Организация "Нижегородский политический красный крест" сообщила о задержании правозащитника Станислава Дмитриевского. "Куда намереваются доставить Дмитриевского, неизвестно. Основания для задержания также выясняются. Мы следим за развитием ситуации", — указывается в заявлении.

По данным DW, в Хабаровске, который после массовых протестов лета-осени прошлого года еще называют протестной столицей, власти предприняли беспрецедентные для города меры безопасности. Улицы около площади Ленина забиты грузовиками с ОМОНом и военными грузовиками. Даже обычные полицейские вышли в шлемах и бронежилетах. Учтен опыт протестов 23 января, когда люди бегали от ОМОНа между площадью Ленина и Комсомольской площадью. Сегодня автозаки разместили на обеих площадках.

В башкирском Чекмагуше задержан активист Руслан Нуртдинов, его везут в Уфу, сообщает правозащитная организация "Открытка".

"ОВД-Инфо" заявило о фишинговом боте

С утра замечено распространение фишингового бота, замаскированного под правовой бот "ОВД-Инфо", который используется при задержаниях на протестных акциях, предупреждает организация.

Сегодня утром по разным чатам начали распространять фишинговый бот, который маскируется под наш. Напоминаем правильную ссылку: https://t.co/duXLj1tYyS — ОВД-Инфо (@OvdInfo) April 21, 2021

Студентов Уральского государственного лесотехнического университета обязали прийти сегодня на генеральную уборку, сообщает Штаб Навального в Екатеринбурге. Как следует из опубликованных объявлений, явку студентов будет проверять ректор, а выход из общежития вечером закроют.

Надо же какое совпадение, сегодня в Лестехе внезапная генеральная уборка, на которую обязывают явиться всех студентов! pic.twitter.com/Vm9hwlVc1F — Штаб Навального в Екатеринбурге (@teamnavalny_ekb) April 21, 2021

Адвокат Алексей Аванесян опубликовал кадры из Краснодара с предполагаемыми правокаторами у здания УВД по Западному внутригородскому округу. После начала съемки мужчины организованно перешли на соседнюю остановку.





Предупреждают о готовящихся провокациях на акции? Ню-ню. А шо це за гарны хлопцы на рюкзачках в подворотне возле УВД… Posted by Alexey Avanesyan on Tuesday, April 20, 2021

Задержанная накануне в Щекино Тульской области Наталья Похилько доставлена в больницу с диагнозом "гипертонический криз", сообщает "ОВД-Инфо". По данным издания, ей вменяют в вину статью об организации несогласованной акции (вероятно, ч. 2 ст. 20.2 КоАП), поводом послужил репост сообщения о протестах 21 апреля без указания места проведения акции.

"Новая газета" опубликовала фотографии из Владивостока, на которых видно стянутые автозаки в центр города, где через несколько часов должна начаться акция в поддержку Навального.

Центр Владивостока сейчас. Фото: Валерия Федоренко / "Новая газета" pic.twitter.com/UCe90DZGXs — Новая Газета (@novaya_gazeta) April 21, 2021

В центре Екатеринбурга уже утром перекрыли улицу Попова на участке между улицами Хохрякова и Вайнера, где планируется провести митинг в поддержку Навального, пишет Znak.com. В УГИБДД по Екатеринбургу изданию сообщили, что меры связаны с репетиций парада Победы, она начнется в 18 часов по местному времени.

Задержана Кира Ярмыш

Находящаяся под домашним арестом пресс-секретарь Навльного Кира Ярмыш задержана у подъезда, когда вышла в разрешенное время в магазин.

@Kira_Yarmysh только что задержали у подъезда ее дома, когда она вышла в магазин в разрешенное следователем время с 10 до 11 часов! — Advocat_Polyakova (@AdvocatPolyako1) April 21, 2021

В Пензе задержан депутат от КПРФ Александр Рогожкин. Его задержали с применением силы и доставили в отдел полиции № 1, сообщается в Telegram-канале политика. Силовики грозят составить протокол по статье о повторном нарушении законодательства о массовых акциях.

По данным издания SOTA, в Сыктывкаре задержана экоактивистка Нина Ананина, ей вменяют организацию акции в поддержку Навального. "Нина — мать троих несовершеннолетних детей, двое из которых еще ходят в детский сад. Сама женщина активно участвовала в протесте против строительства мусорного полигона на станции Шиес", — сообщается далее.

Депутат Хельга Пирогова на заседании Совета депутатов Новосибирска подняла вопрос о ситуации с Алексеем Навальным. После упоминания его фамилии в зале раздался гул.

Седьмая сессия горсовета началась. Присутствуют 45 депутатов из 50. Депутаты Коалиции сегодня пришли в футболках в поддержку Алексея Навального. #свободуНавальному pic.twitter.com/NvuhnxBGdT — Штаб Навального в Новосибирске (@teamnavalny_nsk) April 21, 2021

Ночью в Петербурге был задержан культуролог-востоковед Михаил Вогман, сообщило "ОВД-Инфо" со ссылкой на его подругу, сообщившую, что Вогман регистрировался в базе данных для участия в митинге. Полицейские сообщили ему, что не отпустят до утра, и он перестал выходить на связь. Утром "ОВД-Инфо" написало, что Вогмана отпустили из линейного отдела полиции на Московском вокзале, а задержание оказалось не связанным с акциями.

В Москве задержана Любовь Соболь

Издание SOTA пишет о задержании соратницы Навального Любови Соболь у метро "Автозаводская". "Ее вытащили из такси и увезли в неизвестном направлении", — сообщили журналисты.

В Екатеринбурге проходит обыск у координатора Штаба Навального Алексея Гресько начался обыск, в Красноярске — у активиста Герасима Артемьева, сообщает "Апология протеста" со ссылкой на адвокатов Алексея Бушмакова и Татьяну Галееву. Кроме того, в Красноярске через несколько часов пройдет суд по делу задержанного накануне Александра Письмана, на которого составили протокол по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ за анонс акции в Facebook, указывается далее.

По данным "ОВД-Инфо", накануне акции протеста задержания проведены, по меньшей мере, в 20 российских городах, в частности, в Санкт-Петербурге, Казани, Пятигорске, Нижнем Новгороде, Вологде, Иванове, Красноярске, Кургане, Брянске, Краснодаре, Твери, Ростове-на-Дону, Перми, Новосибирске, Улан-Удэ, Туле, Волгограде, Великом Новгороде. Большинство людей задержаны из-за постов в соцсетях по статье 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

Обыски в Санкт-Петербурге

Штаб Навального в Санкт-Петербурге сообщает о проведении с самого утра обысков у его активистов и волонтеров. "Обыски проходят в основном по делу о перекрытии дорог — его придумали сотрудники полиции после январских акций. Якобы люди препятствовали движению транспорта в центре Петербурга во время зимних акций в поддержку Алексея Навального", — указывается далее.

⚡️В Петербурге обыски с самого утра. Известно, что уже пришли к оператору штаба, нескольким волонтерам и активистам. — Штаб Навального в Петербурге (@teamnavalny_spb) April 21, 2021

Telegram-канал "Ротонда" сообщил, что в Санкт-Петербурге ночью пришли с обыском к его сооснователю, корреспонденту "Фонтанки.ру" Ксении Клочковой. "Следователя интересовала не журналистка, а сотрудник петербургского штаба Алексея Навального Денис Кабаков, который в прошлом году на протяжении нескольких месяцев жил с ней в одной квартире. В постановлении об обыске было указано только его имя", — указывается далее. Обыск проведен в рамках "дела о перекрытии дорог", которое было заведено после протестов 23 января, Клочкова опрошена в качестве свидетеля. Telegram-канал сообщает также о сегодняшних обысках у нескольких активистах, в частности, координатора движения "Весна" Валентина Хорошенина, регионального координатора движения Евгения Затеева, редактора канала "ЯГражданин" Александра Бабушкина, активиста ЛПР Дмитрия Киселя. Накануне полицейские нанесли визиты не менее чем 11 активистам, некоторым "вручили предостережения о том, что организовывать несогласованные мероприятия недопустимо".

В Австралии начались акции в защиту Навального

В Австралии начались митинги в защиту Алексея Навального. В частности, активисты провели акцию перед генконсульством РФ в Сиднее. "Несмотря на рабочий день, пришло более 20 человек и журналисты пары каналов. К акции присоединились и некоторые посетители консульства. Сотрудники консульства дать комментарий отказались", — сообщил DW один из членов местного координационного совета Илья Фомин. Консул сообщил, что не может выйти, поскольку находится в командировке. В целом акция прошла мирно, на ней присутствовали представители телеканала SBS и других местных СМИ. Акция проходит также в Аделаиде, чуть позже начнутся митинги в Мельбурне и Перте, указала член координационного совета русскоязычного комьюнити Евгения Манакова.