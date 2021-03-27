Акция протеста в Беларуси, приуроченная ко Дню Воли, закончилась задержаниями

Акция протеста в Минске, которая должна была пройти в Минске в субботу и была приурочена ко Дню Воли - годовщине провозглашения Белорусской народной республики в 1918 году, обернулась задержаниями участников, журналистов и случайных людей.

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По данным правозащитного центра "Весна", который собирает информацию о задержанных, всего по стране задержали по меньшей мере 189 человек (данные на 23:16 мск).

Большинство задержаний приходятся на Минск, однако правозащитники зафиксировали точечные задержания также в Бресте, Солигорске, Новополоцке и Новогрудке.

В городе Новогрудок в 149 км от Минска как минимум девять человек задержали во время экскурсии в краеведческом музее, сообщает "Весна".

В самом Минске среди задержанных оказались и журналисты - несколько сотрудников издания Tut.by, а также главный редактор и фотограф издания "Наша Нiва".

Утром в столице Беларуси была замечена спецтехника. По данным Tut.by, сотрудники ГАИ перекрыли подъезды к площади Бангалор, где и должна была пройти акция, приуроченная ко Дню Воли.

Также в районе площади были замечены патрули ОМОНа и автозаки.

Что говорят в МВД



В МВД Беларуси заявили, что в отделения милиции по стране за нарушения административного законодательства доставили более сотни человек.

"По последней информации, которой я располагаю, а это информация по состоянию на 16.00 (совпадает с мск), более 100 человек были доставлены в территориальные органы внутренних дел за нарушения административного законодательства. Это одиночные пикеты и другие нарушения общественного порядка", - рассказала РИА Новости пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

Она добавила, что МВД в этот день не зафиксировало в стране никаких несанкционированных массовых мероприятий, к которым призывала оппозиция.

Утром 27 марта белорусское государственное агентство "Белта" со ссылкой на начальника управления Следственного комитета по Минску Сергея Паско сообщило, что ведомство возбудило уголовное дело по факту призывов в телеграм-каналах к участию в несанкционированных массовых мероприятиях в субботу.