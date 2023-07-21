Акция с Кораном в Швеции возмутила мусульманские страны

Акция у посольства Ирака в Стокгольме, во время которой двое демонстрантов растоптали Коран и попытались поджечь его, вызвала волну возмущения в мусульманских странах.

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Так, Саудовская Аравия в четверг, 20 июля, вызвала временного поверенного в делах Швеции в Эр-Рияде и вручила ему ноту протеста из-за "осквернения Корана", говорится в заявлении саудовского МИД. Протест послам Швеции также выразили власти Катара и Ирана, а МИД Турции заявил, что "самым решительным образом осуждает гнусное нападение" на священную книгу мусульман. "Мы ожидаем, что Швеция примет сдерживающие меры для предотвращения подобных преступлений на почве ненависти против ислама и миллиардов верующих", — заявили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Ирак высылает посла Швеции из страны

По данным шведских СМИ, один из участников акции потоптался на экземпляре Корана, а затем, отвернувшись от собравшихся людей и камер, вместе с другим участником попытался поджечь книгу, однако она не загорелась. Правительство Ирака в этой связи отозвало своего временного поверенного в делах из Стокгольма, а также объявило о решении выслать посла Швеции Джессику Свардстрем из страны.

В Ливане радикальная группировка "Хезболлах" призвала арабские и исламские государства последовать примеру Багдада — выслать шведских послов и отозвать своих поверенных из Стокгольма.

В Ираке подожгли посольство Швеции

Накануне анонсированной в Стокгольме акции с сожжением Корана в столице Ирака Багдаде сотни протестующих ворвались в здание посольства Швеции и подожгли его. Иракская полиция для разгона толпы применила водометы и электрошокеры.

Внешнеполитические ведомства Ирака и Швеции осудили нападение на здание дипмиссии. Инцидент решительно осудили и власти Великобритании. В Лондоне отметили, что приветствуют намерение правительства в Багдаде привлечь виновных к ответственности.

Кто устроил акцию с Кораном в Стокгольме

Как ранее сообщало шведское агентство TT, акцию в Стокгольме устроили те же люди, что в конце июня в первый день исламского праздника Курбан-байрам сжигали Коран возле мечети в шведской столице. Один из них — беженец из Ирака, мусульманин Салван Момика.

Министерство иностранных дел Швеции тогда резко раскритиковало акцию, назвав ее исламофобской. "Мы решительно осуждаем эти действия, которые никоим образом не отражают точку зрения шведского правительства", — заявили в ведомстве. В январе у турецкого посольства в шведской столице аналогичную акцию, собравшую около 100 человек, провели ультраправые активисты. Она вызвала критику в исламском мире и обострила отношения между Швецией и Турцией, которая пока официально не одобрила вступление североевропейского королевства в НАТО.