Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram восстановлены после двух лет блокировки
Foto: AP/Scanpix/LETA

Компания Meta восстановила аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram. Они были заблокированы два года.

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Уже ранее, в январе, президент Meta по глобальным вопросам Ник Клегг говорил о планах восстановить аккаунт Трампа. И предупреждал, что за новые нарушения правил соцсетей политик будет "наказан" более жестко, чем обычный пользователь: пост удалят, а аккаунт заблокируют на срок от месяца до двух лет.

Ранее аккаунт Трампа разблокировал Twitter, но политик до сих пор ничего там не публиковал.

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