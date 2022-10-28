Как сообщает газета The Guardian, в гаагском художественном музее Маурицхейс двое мужчин в футболках экологического движения Just Stop Oil провели акцию протеста: один из них приклеил свою голову к раме картины Вермеера, другой сначала вылил на единомышленника банку томатного супа, а затем приклеил руку к стене рядом с полотном. Недавно активисты атаковали картины Ван Гога в Великобритании и Клода Моне в Германии.

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Судя по видео в соцсетях, акция вызвала негодование со стороны посетителей музея. Ее участники, в свою очередь, заявили: "Что вы чувствуете, когда видите, что что-то прекрасное и бесценное, казалось бы, разрушается на ваших глазах? Вы чувствуете возмущение? Хорошо. Где это чувство, когда вы видите, как планета разрушается?" Активисты также призвали не беспокоится за судьбу картины, поскольку она находится под стеклом.

BREEK - Meisje met de parel van Johannes Vermeer besmeurd in #Mauritshuis. pic.twitter.com/XzAZTOoBv9 — Steven Bakker (@Kolpen) October 27, 2022

Шедевр XVII века в результате акции не пострадал. "Искусство беззащитно, и Маурицхейс категорически отвергает попытки причинить ему вред с какой бы то ни было целью", — говорится в официальном заявлении нидерландского музея. Представители Маурицхейса также сообщили, что планируют ввести дополнительные меры безопасности, но признали, что не хотели бы прибегать к досмотру всех посетителей.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию Гааги, участников акции оперативно арестовали. Ими оказались трое взрослых бельгийцев, их будут судить по обвинению в порче общественного имущества. В министерстве культуры Нидерландов подчеркнули, что "каждый имеет право высказывать свое мнение", но призвали "оставить в покое беззащитные произведения искусства".

Экологические движение Just Stop Oil признало участие в акции, прошедшей в Маурицхейсе: "Посыл ясен: если человечество немедленно не прекратит использовать ископаемое топливо, оно вымрет. Они никогда бы не осквернили произведение искусства, не покрытое защитным стеклом", — цитирует заявление активистов Reuters.

Это не первая подобная акция, которую проводят сторонники отказа от ископаемых энергоносителей. В середине октября две девушки из Just Stop Oil облили консервированным супом картину "Подсолнухи" Винсента Ван Гога в Национальной галерее в Лондоне, а затем приклеили свои руки к стене. По сообщению сотрудников галереи, картина не пострадала, небольшие повреждения получила рама. В минувшее воскресенье "целью" стала картина "Стога сена" Клода Моне, выставленная в немецком Потсдаме — юноша и девушка из движения Letzte Generation ("Последнее поколение") облили ее картофельным пюре и также приклеили свои руки к стене.