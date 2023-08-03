Активиста из Ленинградской области посадили на полтора года. Он писал на фасаде своего магазина названия украинских городов

Ломоносовский районный суд Ленинградской области приговорил активиста Дмитрия Скурихина к году и шести месяцам колонии общего режима по делу о повторной "дискредитации" российской армии, сообщает Sota.

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По данным издания, Скурихину зачли срок, который он провел под арестом. Активиста арестовали в зале суда.

"Север.Реалии" уточняет, что суд также постановил уничтожить плакат Скурихина со словам "Прости, Украина", который стал поводом для уголовного дела.

Скурихин в своем последнем слове осудил полномасштабное вторжение России в Украину:

Я поддерживаю идею защиты интересов Российской Федерации, но какое отношение то безумие, которое творится в Украине, имеет к идее защиты наших интересов? Разве до начала специальной военной операции (так в РФ официально называют войну против Украины — прим. Delfi) на наши города падали бомбы? Разве агрессивный, по мнению наших властей, блок НАТО стоял в ста километрах от столицы северной? Разве было такое, что сотни тысяч наших сограждан уезжают из страны, вместо того, чтобы работать на благо нашей Родины?

Если цель специальной военной операции была в том, чтобы погибли люди, то тогда, простите, это просто какое-то предательство со стороны тех, кто это все устроил. Если целей таких не было, то тогда как раз проведение вот этой специальной операции является самой настоящей дискредитацией идеи защиты интересов нашей родины и наших сограждан.

Дмитрий Скурихин писал на своем магазине в селе Русско-Высоцкое Ленинградской области названия украинских городов, пострадавших от действий российской армии. Также он писал на фасаде магазина антивоенные лозунги. Всего с 2014 года Скурихин разместил на фасаде магазина около 200 политических плакатов.

В мае 2022 года активиста оштрафовали на 45 тысяч рублей (440 евро по актуальному курсу) по протоколу о "дискредитации" российской армии из-за антивоенного ролика, который активист опубликовал в своем телеграм-канале.

Позднее против него возбудили уголовное дело о повторной "дискредитации" армии из-за антивоенных надписей на его магазине. В феврале 2023 года против него возбудили второе уголовное дело о "дискредитации". Поводом для этого стал одиночный пикет Скурихина в годовщину начала полномасштабной войны в Украине.