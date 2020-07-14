Активисты и экологи заявили о химическом заражении на месте строительства хорды в Москве

Активисты и экологи заявили, что в пробах воды и грунта, взятых на месте будущего строительства Юго-Восточной хорды возле Московского завода полиметаллов, нашли мышьяк и свинец. Ранее мэр Москвы признал, что там есть радиоактивные отходы.

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Противники строительства Юго-Восточной хорды в Москве рассказали о результатах анализа проб, которые были взяты на месте расчистки территории под проект.

В конце мая активисты взяли на месте строительства пробы воды и чуть позже — почвы. Эксперты должны были выяснить элементный состав воды и оценить безопасность грунта.

Согласно заключению испытательного центра "МГУЛАБ", которое процитировали активисты, предельно допустимые концентрации в образцах оказались значительно превышены по мышьяку (в 12 раз), свинцу (в 19 раз), меди (в 161 раз), а также по кадмию и цинку.

"При превышении предельно допустимых концентраций (ПДК) или ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических загрязнений более чем в пять раз почва относится к категории чрезвычайно опасной, т.е. подлежащей вывозу и утилизации на специализированных полигонах", — отметили активисты.

Активисты экологической организации "Гринпис" также передавали на исследование пробы, взятые на месте строительства хорды. Анализ воды, проведенный в лаборатории "РегионЛаб", показал содержание кадмия, свинца и еще ряда веществ в концентрациях, опасных для здоровья людей, заявили в организации во вторник.

Пробы воды, которые активисты передали в испытательный центр "МГУЛАБ", также выявили повышенные концентрации кадмия и свинца и превышения по другим веществам, в частности, по литию, мышьяку и стронцию.

"Сброс такой воды в природные водоемы и водотоки запрещен (вблизи от участка, где были отобраны пробы воды неестественного цвета, находится Москва-река)", — говорится в релизе организации.

Проба почвы, также проанализированная "МГУЛАБ", выявила превышения предельно допустимых концентраций по кадмию, меди, мышьяку, свинцу и цинку.

Строительство хорды возле завода полиметаллов

В январе 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин признал, что в полосе отвода будущей трассы после дополнительных исследований нашли "незначительные следы загрязнения". В этом же материале говорилось, что на склоне Москвы-реки за территорией завода полиметаллов действительно имеются пятна радиоактивного заражения.

Речь идет о Московском заводе полиметаллов, который складировал на своем заднем дворе радиоактивные отходы в 1950-1960-е годы.

В феврале 2020 года ФГУП "Радон" выиграло конкурс и заключило договор с правительством Москвы о реализации программы рекультивации склона и вывоза зараженного грунта за пределы Москвы.

Инициативная группа требует остановить строительство и пересмотреть проект, организовать общественный контроль проходящих на склоне исследований и работ, провести комплексное и открытое обследование склона Московского завода полиметаллов, оперативно предоставляя общественности данные о радиационных и химических загрязнениях.

Активисты также заявляют о возможном сливе загрязненной химическими отходами воды к платформе "Москворечье" 10 и 11 июля и требуют рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов".

В департаменте строительства Москвы в ответ на запрос Би-би-си порекомендовали обратиться во ФГУП "Радон", Би-би-си ожидает ответа оттуда.

11 июля на месте будущего строительства активисты нашли лужу ярко-бирюзового цвета и вызвали МЧС.

В итоге полиция отвезла их в ОВД "Москворечье" и выдала повестки на привлечение к административной ответственности за незаконное проникновение на охраняемый объект. Об этом сообщал в своем телеграм-канале депутат муниципального округа "Печатники" Сергей Власов.

13 июля активистов еще раз задержали на открытии МЦД Курьяново. На следующий день они отправились в ОВД, где на них должны были составить протоколы за проникновение на склон возле завода полиметаллов, однако в итоге ушли без них.

Из ответа ФГУП "Радон", оправленном активистам в конце июня, следует, что персонал компании отбирал пробы воды "из лужи зеленого цвета" на территории проведения работ, были проведены радиохимический и химический анализы жидкости.

"По результатам анализа установлено наличие сульфат-иона и ионов меди в пробе. Незначительно присутствуют железо, никель, хром, хлорид-ионы… По экспертной оценке, данные проявления могут возникнуть при попадании в грунт медного купороса, который применялся в народном хозяйстве для нейтрализации последствий протечек воды", — говорится в документе.

По данным отчета, к категории "опасная" относится грунт с этой территории — но только на глубине до 0,2 м.

"Проектным решением при проведении строительных работ предусматривается очистка поверхностного стока в накопительные емкости с последующей очисткой на очистных сооружениях ливневых и сточных вод "Свирь" и последующим сбросом в городскую сеть дождевой канализации", — говорится в ответе.