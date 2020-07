Активисты и экологи заявили о химическом заражении на месте строительства хорды в Москве

View this post on Instagram

Слив химотходов с радиоактивного склона. Прямо в сторону платформы #мцд #москворечье. Вызвали #мчс. Ждем… #ямыпротивхорды #московскийчернобыль #оборонасклона #радиация #антихорда #fridaysforfuture #ювх #твэл #собянин #мзп #москва #хордасмерти #дорогасмерти #сабурово #царицыно #москворечьесабурово #печатники #марьино #братеево #люблино #ореховоборисово #коломенское #курьяново #битца #бутово #чертаново #текстильщики

A post shared by Katya (@key_thrin) on Jul 10, 2020 at 8:44am PDT