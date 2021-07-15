Активисты на Кубе сообщают о тысячах задержанных протестующих

На Кубе продолжаются задержания участников массовых протестов против правительства страны — первых за несколько десятилетий. Всего задержано уже более 5000 человек, сообщает в среду, 14 июля, местный интернет-портал 14ymedio.com, собравший данные из различных источников.

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Среди задержанных — более 120 активистов и журналистов. В соцсетях появляются видеокадры вторжения полицейских в дома людей и жестких задержаний с применением оружия. Кубинские власти подтвердили смерть одного демонстранта, заявив, что он пытался напасть на полицейский участок. При этом журналисты и обычные люди в соцсетях пишут о гораздо большем числе погибших и пострадавших в ходе столкновений с силами правопорядка.

Вскоре после начала протестов 11 июля в стране начали блокировать интернет. С тех пор в соцсетях появлялись сообщения об отдельных более мелких акциях. По данным агентства AFP, 14 июля у жителей Кубы снова появился доступ в интернет.

В США и Германии призывают освободить задержанных на Кубе

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) призвал власти Кубы освободить всех задержанных за мирный протест граждан. "Мы призываем кубинское правительство отказаться от насилия и искать диалога", — написал глава МИД ФРГ в Twitter в среду, 14 июля.

В тот же день представитель Белого дома Джен Псаки отметила, что в США тоже следят за развитием событий на Кубе. "Без сомнения протесты, которые произошли в выходные, имеют значение. Это самые масштабные за многие годы протесты, которые мы видели на Кубе, мы будем следить за развитием событий, после чего подготовим соответствующий ответ", — сказала она на брифинге в Вашингтоне.

Одновременно представитель Госдепа США Нед Прайс раскритиковал ограничение работы мобильного интернета в кубинских городах. "Мы осуждаем частичную или полную блокаду интернета со стороны властей, мы призываем кубинских руководителей продемонстрировать уважение к голосу народа", — подчеркнул он. Прайс также призвал руководство Кубы освободить задержанных.

Кубинцы протестуют из-за экономических проблем и несвободы

11 июля на улицы кубинских городов вышли тысячи людей, протестуя против экономических проблем и отсутствия свобод. Одной из причин протестов стала нехватка лекарственных средств и продовольствия. Экономические трудности Кубы связаны как с санкциями США против Гаваны, так и с пандемией коронавирусной инфекции, ударившей по туризму — одной из главных статей дохода экономики страны. Власти Кубы обвиняют Соединенные Штаты в попытке спровоцировать волнения.