Активисты предупредили о гуманитарной катастрофе на границе Польши и Беларуси

Активисты предупредили об угрозе гуманитарной катастрофы на границе Польши с Беларусью из-за участившихся попыток мигрантов нелегально проникнуть в ЕС. Условия для беженцев становятся все более критическимив связи с начавшимися ночными заморозками и быстрым приближением зимы, заявила во вторник, 28 сентября, представительница сообщества активистов Grupa Granica.

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Эта организация призвала польские власти разрешить врачам доступ в прилегающие к границе районы. В противном случае многим мигрантам грозит гибель, а их тела удастся обнаружить лишь с наступлением весны, подчеркнула активистка. Подобная участь постигла уже нескольких человек, добавили активисты.

Чрезвычайное положение на границе Польши с Беларусью

Варшава встревожена ростом потока нелегалов со стороны Беларуси. Польский министр национальной обороны Мариуш Блащак 27 августа сообщил о начале строительства забора высотой 2,5 метра на границе для решения проблемы нелегальной миграции.

Варшава 2 сентября ввела режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью на 30 дней. На территории действия режима временно запрещено проведение массовых мероприятий, находящиеся в общественных местах лица обязаны носить с собой удостоверение личности, а не проживающие в этих населенных пунктах люди не могут въехать в них. Польские власти намерены в ближайшее время продлить действие режима еще на 60 дней.

Миграционный кризис на границе Беларуси и стран ЕС

В конце мая правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза. Литва после всплеска попыток пересечь ее границу объявила режим общенациональной чрезвычайной ситуации. Позднее аналогичный режим на границе с Беларусью ввела соседствующая с Литвой Латвия.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства за поощрение иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза.